Dodik stigao u izborni štab SNSD-a

08.02.2026

19:20

Додик стигао у изборни штаб СНСД-а
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je u izborni štab ove stranke u Banjaluci, odakle će sa saradnicima pratiti rezultate glasanja na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Izbori su ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, a pravo glasa je imalo ukupno 84.474 birača.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske je Siniša Karan.

U štabu SNSD-a brojni su predstavnici mediji iz Republike Srpske, BiH, regiona i svijeta.

Ponovljeni prijevremeni izbori

Ponovljeni izbori

Milorad Dodik

