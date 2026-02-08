Dodik stigao u izborni štab SNSD-a

08.02.2026
19:20
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je u izborni štab ove stranke u Banjaluci, odakle će sa saradnicima pratiti rezultate glasanja na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.
Izbori su ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, a pravo glasa je imalo ukupno 84.474 birača.
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske je Siniša Karan.
U štabu SNSD-a brojni su predstavnici mediji iz Republike Srpske, BiH, regiona i svijeta.
