Dodik stigao u izborni štab SNSD-a

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik stigao je u izborni štab ove stranke u Banjaluci, odakle će sa saradnicima pratiti rezultate glasanja na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Izbori su ponovljeni na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, a pravo glasa je imalo ukupno 84.474 birača.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske je Siniša Karan.

U štabu SNSD-a brojni su predstavnici mediji iz Republike Srpske, BiH, regiona i svijeta.