Specijal Energo klub: Razgovor sa Petrom Đokićem

Izvor:
ATV
21.03.2026
10:20
U specijalnom izdanju 'Energo kluba' postavljamo najvažnija energo pitanja ministru energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske.
Pitamo: Šta je sa RiTE Ugljevikom – Koliki su gubici i ko je odgovoran?
Planiraju se i kreditna zaduženja - Gdje i koliko?
Kakvo je stanje u distribucijama?
Da li je lakše od kada je veća cijena mrežarine?
O izmjenama Zakona o energetici, radovima na HE Dabar i HE Bistrica, gasifikaciji i mnogim drugim temama!
'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a razgovor vodi Dragana Rajić.
'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
