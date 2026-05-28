Horor u Rijeci: Djevojku držali zarobljenu, muškarac je silovao pred djecom

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv troje hrvatskih državljana zbog niza teških krivičnih djela počinjenih na štetu 26-godišnje djevojke.

Optuženi su 53-godišnji muškarac, 18-godišnjak i 38-godišnja žena.

Zlodjela su, prema navodima optužnice, počinjena tokom oktobra i novembra 2025. godine na području Primorsko-goranske županije.

Kako prenosi Telegram, 26-godišnjakinja je bila prisilno zatočena u kući osumnjičenih. Tokom zatočeništva, 52-godišnji muškarac ju je više puta silovao, i to pred djecom. Svo troje osumnjičenih su, kako se navodi, brutalno pretukli žrtvu, nanijevši joj teške tjelesne povrede zbog kojih je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka.

Optužnica tereti trojac za različite oblike nasilja:

Svijet Amerikanci izveli nove napade oko Ormuskog moreuza

Prvooptuženi (53) tereti se za ukupno tri teška krivična djela protiv polne slobode, tri krivična djela zadovoljavanja pohote pred djetetom mlađim od 15 godina, te za nanošenje teških tjelesnih povreda.

Drugooptuženi (19) i trećeoptužena (38) optužnica tereti za nanošenje teških tjelesnih povreda i protivpravno oduzimanje slobode 26-godišnjoj žrtvi.

Trećeoptužena (38) se dodatno tereti za krivično djelo povrede djetetovih prava, koje je počinila na štetu svoje djece.

Nadležno državno odvjetništvo zatražilo je produženje istražnog zatvora za prvooptuženog zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Za preostalo dvoje optuženih predloženo je produženje ranije određenih mjera opreza.