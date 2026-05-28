Ukrao karticu Džonija Depa i potrošio 600.000 evra: Glumac nije ni primijetio

Jordanski državljanin osumnjičen za prevaru uhapšen je nakon što je, prema navodima istrage, ukrao bankovnu karticu Džonija Depa i njome potrošio više od 600 hiljada evra.

Kako piše Dejli mejl, slavni glumac navodno više od dvije godine nije ni primijetio da mu sa računa nestaje ogroman novac, sve dok njegova banka nije označila transakcije kao sumnjive.

Istražitelji su pratili onlajn kupovine i na kraju uhapsili muškarca koji je iznajmljivao stan u Budimpešti. Mađarske vlasti tvrde da je 27-godišnji osumnjičeni koristio ukradene podatke kreditne kartice za internet kupovinu i rezervacije smještaja.

Policija istražuje čak 308 zasebnih transakcija, čija ukupna vrijednost prelazi 620 hiljada evra. Na snimcima koje je objavila mađarska policija vidi se trenutak hapšenja – policajci osumnjičenog privode i odvode sa lisicama na rukama.

Nije primijetio stotine transakcija

Mađarski istražitelji navode kako je istraga otvorena početkom ove godine, kada je jedna američka finansijska institucija kontaktirala mađarsku kancelariju FBI-ja nakon otkrivanja ilegalnih isplata sa računa klijenta. Detektivi su kasnije utvrdili da je riječ upravo o Džoniju Depu, koji, prema pisanju medija, nije primijetio stotine transakcija sprovedenih između januara 2024. i decembra 2025. godine.

Policija je trag novca pratila preko IP adresa, imejl naloga i mađarskog telefonskog broja, koji su bili direktno povezani sa rezervacijama izvršenim ukradenom karticom.

Pronađeni i narkotici

Tokom pretresa stana, policija je zaplijenila elektronske uređaje za koje vjeruje da su korišćeni u navodnoj prevari. Osim dokaza o finansijskom kriminalu, u stanu su pronađene i supstance za koje se sumnja da su narkotici, zbog čega je protiv osumnjičenog pokrenuta dodatna istraga zbog sumnje na posjedovanje droge, prenosi B92.