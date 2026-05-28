Dnevni horoskop za 28. maj: Finansijska situacija se popravlja za ovaj znak

28.05.2026 07:40

Foto: pexels/Damir K

Pogledajte šta vam zvijezde poručuju za danas.

Ovan

Na poslovnom planu dolazi do preokreta koji vam donosi dugo očekivanu povišicu. U ljubavi, zauzeti rješavaju nesuglasice kroz iskren razgovor, dok slobodne očekuje zanimljiv flert putem društvenih mreža. Moguća je prolazna glavobolja.

Bik

Novi poslovni prijedlog zahtijevaće brzu reakciju, pa ne oklijevajte da preuzmete rizik. Emotivni odnosi su stabilni, a partner vam priprema iznenađenje. Ako ste sami, neko iz radnog okruženja otvoreno pokazuje interes. Više šetajte.

Blizanci

Uspješno privodite kraju važan projekat i dobijate pohvale od nadređenih. Zauzeti uživaju u romantičnoj večeri u dvoje, dok slobodni privlače pažnju bivše ljubavi. Smanjite unos slatkiša.

Rak

Finansijska situacija se značajno popravlja zahvaljujući neplaniranom dobitku. U ljubavi izbjegavajte ljubomorne scene i vjerujte svom partneru. Slobodni će upoznati nekog posebnog preko zajedničkih prijatelja. Ojačajte imunitet.

Lav

Na poslu vas očekuje napredovanje ili prelazak na mnogo bolju poziciju. Partnerski odnosi su puni strasti i zajedničke energije. Ako ste slobodni, osoba koju često srećete u komšiluku konačno će vam prići. Provjerite krvnu sliku.

Djevica

Povoljan je period za potpisivanje novih ugovora i širenje poslovnih kontakata. Zauzeti pronalaze mir u porodičnom okruženju i zajedničkom odmoru. Slobodne očekuje uzbudljivo poznanstvo na putovanju. Spavajte više.

Vaga

Očekuje vas napet dan na poslu, ali ćete diplomatskim stavom uspješno riješiti konflikt. U emotivnim odnosima vlada harmonija i obostrano razumijevanje. Slobodni su skloni maštanju o osobi koja je zauzeta. Mogući problemi sa varenjem.

Škorpija

Kreativne ideje koje predstavite šefovima naići će na opšte oduševljenje. Zauzeti planiraju zajedničko putovanje, dok slobodni ulaze u dinamičnu avanturu koja brzo može prerasti u vezu. Čuvajte se sitnih povreda.

Strijelac

Fokusirajte se na organizaciju i ne preuzimajte na sebe tuđe poslovne obaveze. Partner vam zamjera nedostatak pažnje, pa mu posvetite slobodno vrijeme. Slobodni će dobiti poziv za izlazak od osobe iz prošlosti. Više se odmarajte.

Jarac

Vaš trud konačno postaje vidljiv, što će rezultirati značajnim bonusom. U ljubavi, zauzeti prevazilaze krizu kroz otvoren razgovor o finansijama. Slobodnima predstoji sudbonosni susret na javnom mjestu. Povedite računa o zglobovima, piše Glas Srpske.

Vodolija

Moguća je ponuda za prelazak u novu firmu koja nudi mnogo bolje uslove rada. Emotivni odnosi su na testu zbog vaše zauzetosti, pa nađite balans. Slobodni uživaju u svojoj nezavisnosti i novom hobiju. Smanjite unos kafe.

Ribe

Uspješno rješavate komplikovan pravni ili administrativni problem. Zauzeti osjećaju veliku podršku od strane partnera u svim namjerama. Slobodni se zaljubljuju na prvi pogled u osobu sportskog duha. Kontrolišite pritisak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

