Ljekar otkrio zašto se budimo umorni: Ovo je najveći neprijatelj sna

28.05.2026 08:21

Foto: cottonbro studio/Pexels

Mnogi ljudi imaju problema sa spavanjem - iako su iscrpljeni, san im ne dolazi čim legnu u krevet.

Poznat je osjećaj kada iscrpljenost nestane čim glava dotakne jastuk, a mozak počne da vrti neprijatne misli i događaje iz prošlosti.

Mnogi tada posežu za različitim metodama poput biljnih čajeva, bijelog šuma ili dodataka ishrani u pokušaju da lakše zaspu.

Međutim, dr Čaterdži smatra da je jedan od najvećih problema upravo pretjerana izloženost ekranima prije spavanja, piše Junilad.

„Pravilo od 90 minuta“: Ključ za bolji san

Ljekar Rangan Čaterdži podijelio je nekoliko savjeta za bolji san, a posebno ističe "pravilo od 90 minuta".

Riječ je o navici koja podrazumijeva izbjegavanje tehnologije prije odlaska na spavanje. Prema njegovim riječima, upravo bi to moglo pomoći mnogima koji se bore s nesanicom.

Na svom Instagram profilu ljekar je objasnio važnost "90 minuta bez tehnologije prije spavanja". Ljekari upozoravaju da plava svjetlost pametnih telefona, tableta i računara može da smanji proizvodnju melatonina, hormona važnog za regulaciju sna.

"Time se smanjuje mentalna i emocionalna stimulacija koja nas često drži budnima", istakao je dr Čaterdži. Dodao je i da je upravo ovaj savjet pomogao mnogim njegovim pacijentima.

Više od ekrana: Kompletan vodič za kvalitetan san

Osim izbjegavanja ekrana, preporučuje i držanje telefona i drugih uređaja van spavaće sobe.

Savjetuje i izlaganje jutarnjem svjetlu unutar 30 minuta nakon buđenja kako bi se regulisao unutrašnji sat organizma.

Takođe preporučuje izbjegavanje kofeina poslije podneva, kao i raniji večernji obrok jer istraživanja pokazuju da to može poboljšati kvalitet sna.

Posljedice nedostatka sna

Dr Čaterdži upozorio je i na ono što naziva "epidemijom neispavanosti".

Naveo je da naučnici sa Univerzitet Oksford tvrde kako danas spavamo jedan do dva sata manje nego prije šezdeset godina.

Nedostatak sna povezuje se s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući gojaznost, dijabetes tipa 2 i Alchajmerova bolest.

(B92)

