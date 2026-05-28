Ljekar otkrio zašto se budimo umorni: Ovo je najveći neprijatelj sna

Autor:ATV
Komentari:0
Mnogi ljudi imaju problema sa spavanjem - iako su iscrpljeni, san im ne dolazi čim legnu u krevet.
Poznat je osjećaj kada iscrpljenost nestane čim glava dotakne jastuk, a mozak počne da vrti neprijatne misli i događaje iz prošlosti.
Društvo
Danas i sutra obustava saobraćaja na pružnom prelazu Kakmuž
Mnogi tada posežu za različitim metodama poput biljnih čajeva, bijelog šuma ili dodataka ishrani u pokušaju da lakše zaspu.
Međutim, dr Čaterdži smatra da je jedan od najvećih problema upravo pretjerana izloženost ekranima prije spavanja, piše Junilad.
Ljekar Rangan Čaterdži podijelio je nekoliko savjeta za bolji san, a posebno ističe "pravilo od 90 minuta".
Riječ je o navici koja podrazumijeva izbjegavanje tehnologije prije odlaska na spavanje. Prema njegovim riječima, upravo bi to moglo pomoći mnogima koji se bore s nesanicom.
Republika Srpska
Stevandić: Ne mogu da vladaju sobom, a željeli bi da vladaju Srpskom
Na svom Instagram profilu ljekar je objasnio važnost "90 minuta bez tehnologije prije spavanja". Ljekari upozoravaju da plava svjetlost pametnih telefona, tableta i računara može da smanji proizvodnju melatonina, hormona važnog za regulaciju sna.
"Time se smanjuje mentalna i emocionalna stimulacija koja nas često drži budnima", istakao je dr Čaterdži. Dodao je i da je upravo ovaj savjet pomogao mnogim njegovim pacijentima.
Osim izbjegavanja ekrana, preporučuje i držanje telefona i drugih uređaja van spavaće sobe.
Svijet
Bik uletio u frizerski salon, nastao opšti haos: Incident u Turskoj
Savjetuje i izlaganje jutarnjem svjetlu unutar 30 minuta nakon buđenja kako bi se regulisao unutrašnji sat organizma.
Takođe preporučuje izbjegavanje kofeina poslije podneva, kao i raniji večernji obrok jer istraživanja pokazuju da to može poboljšati kvalitet sna.
Dr Čaterdži upozorio je i na ono što naziva "epidemijom neispavanosti".
Društvo
Najljepše vijesti stižu iz porodilišta: Rođene 22 bebe
Naveo je da naučnici sa Univerzitet Oksford tvrde kako danas spavamo jedan do dva sata manje nego prije šezdeset godina.
Nedostatak sna povezuje se s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući gojaznost, dijabetes tipa 2 i Alchajmerova bolest.
(B92)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Scena
1 h0
Svijet
1 h0
Hronika
1 h0
Zdravlje
20 h0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Najnovije
08
48
08
47
08
41
08
31
08
31
Trenutno na programu