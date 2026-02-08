Kovačević: Karan u velikoj prednosti

"Trenutni podaci koje imamo pokazuju da je naš kandidat Siniša Karan u ozbiljnoj prednost. Naravno, to su još nedovoljni podaci da bi rekli da je ovoj utakmici kraj, ali dolazimo tome veoma brzo. Gacko, jedno biračko mjesto, na kojem je 23. novembra Branko Blanuša dobio 100 glasova, a naš kandidat 36, sada je Blanuša dobio 64 glasa, a naš kandidat 83. To vam govori na koji način su oni koji su htjeli da ukradu pobjedu od naroda Republike Srpske i da je daju nekome drugom, da je narod poručio drugo", rekao je Kovačević.

"U Zvorniku je trenutno rezultat u korist našeg kandidata je oko 280 na prema 60, a u Bratunci oko 240 naprema 90. To već sada pokazuje da im je trud uzaludan", rekao je Kovačević.

On je podsjetio da su građani već izabrali ko je predsjednik, a to je Milorad Dodik, a da su zatim Šmit, Sarajevo i predstavnici opozicije iz Srpske radili sve da ponište volju naroda.

"Narod je još jednom izašao i izabrao Sinišu Karana, pa je Sarajevo opet ponovilo izbore. Mislim da ne postoji niko ko je dobronamjeran prema Republici Srpskoj da je zadovoljan ovim", rekao je Kovačević.

Poručio je i da je tokom današnjem dana bilo mnogo problema na brojim biračkim mjestima.

"Bilo je mnogo problema na brojnim biračkim mjestima. Ono što su radili danas ljudi iz opozicije nije nešto što se može nazvati demokratijom. Ponašali su se kao batinaši, prepadali ljude, provocirali ih, snimali. Obične ljude su nazivali kriminalcima. Darko Babalj koji je hodao kao džiber sa 15 batinaša, Ljubiša Petrović isto, Želimir Nešković. Pokušavali su provocirati ljude koji su bili u biračkim odborima, posmatrače, kao i građane koji su izlazili na izbore. Nazivali su ih kriminalcima, prepadali ih, zaustavljali ih pred prostorima gdje se glasa i tražili da se glasa na Branka Blanušu", rekao je Kovačević.