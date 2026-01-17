Logo
Large banner

Појединим корисницима обустављена исплата пензија

Извор:

АТВ

17.01.2026

08:16

Коментари:

0
Појединим корисницима обустављена исплата пензија
Фото: АТВ

До краја 2025. године, обавезу достављања потврда о животу имало је укупно 6.257 корисника права.

Како су потврдили у Фонду ПИО Српске, ову потврду на вријеме су доставила 4.584 корисника, односно 73,25%.

"Њих 1.673, односно 26,75%, није испунило наведену обавезу", наглашавају у овом фонду.

Француска

Свијет

У Француској поднијет парламентарни приједлог за излазак из НАТО-а

Истичу да највећи број корисника који нису доставили потврду о животу има пребивалиште у Аустралији, Аустрији, Белгији, Бугарској, Великој Британији, Данској, Доминиканској Републици…

"Корисницима који су били у обавези да доставе потврду о животу, а који то нису учинили у прописаном року, исплата пензије ће бити привремено обустављена, до испуњења наведене обавезе. Они су дужни да надлежној филијали Фонда доставе важећу потврду о животу. Потврда о животу сматра се исправном ако је овјерена код носиоца пензијског осигурања у држави пребивалишта, надлежног општинског органа, нотара, суда или дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта", објашњавају за "Српскаинфо" у Фонду ПИО.

Храм Христа Спаситеља

Друштво

Данас је сабор 70 светих апостола: Вјерници читају ову молитву за опроштај гријехова

Након што потврда о животу буде достављена и евидентирана, исплата пензије биће настављена.

"То подразумијева и ретроактивну исплату неисплаћених пензија, највише до једне године уназад, рачунајући од дана достављања потврде", поручују из Фонда ПИО.

Подијели:

Тагови:

пензије

Пензионери

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Америчка војска

Свијет

Хоће ли Америка напустити НАТО?

1 ч

0
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Свијет

Привремена предсједница Венецуеле смијенила министра блиског Мадуру

1 ч

0
Одбијен украјински напад у Ростовској области, укупно оборено 99 дронова изнад Русије

Свијет

Одбијен украјински напад у Ростовској области, укупно оборено 99 дронова изнад Русије

1 ч

0
Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

Здравље

Које је најгоре доба дана за испијање кафе?

10 ч

1

Више из рубрике

Данас је сабор 70 светих апостола: Вјерници читају ову молитву за опроштај гријехова

Друштво

Данас је сабор 70 светих апостола: Вјерници читају ову молитву за опроштај гријехова

1 ч

0
Црква крст православље вјера

Друштво

Избјегните немир и свађе: Ево шта сутра никако не ваља радити

11 ч

0
Треба ли забранити друштвене мреже малољетницима?

Друштво

Треба ли забранити друштвене мреже малољетницима?

14 ч

0
Мјерење водостаја ријеке

Друштво

Упозорење због наглог топљења снијега: Могуће поплаве

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

35

Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике

09

31

Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића

09

28

Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

09

27

У Данској и на Гренланду најављени протести против планова САД о анексији острва

09

25

Трик који ћете обожавати: Ево шта се деси када у веш-машину убаците влажну марамицу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner