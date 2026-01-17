Појединим корисницима обустављена исплата пензија

Извор:
До краја 2025. године, обавезу достављања потврда о животу имало је укупно 6.257 корисника права.
Како су потврдили у Фонду ПИО Српске, ову потврду на вријеме су доставила 4.584 корисника, односно 73,25%.
"Њих 1.673, односно 26,75%, није испунило наведену обавезу", наглашавају у овом фонду.
Истичу да највећи број корисника који нису доставили потврду о животу има пребивалиште у Аустралији, Аустрији, Белгији, Бугарској, Великој Британији, Данској, Доминиканској Републици…
"Корисницима који су били у обавези да доставе потврду о животу, а који то нису учинили у прописаном року, исплата пензије ће бити привремено обустављена, до испуњења наведене обавезе. Они су дужни да надлежној филијали Фонда доставе важећу потврду о животу. Потврда о животу сматра се исправном ако је овјерена код носиоца пензијског осигурања у држави пребивалишта, надлежног општинског органа, нотара, суда или дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта", објашњавају за "Српскаинфо" у Фонду ПИО.
Након што потврда о животу буде достављена и евидентирана, исплата пензије биће настављена.
"То подразумијева и ретроактивну исплату неисплаћених пензија, највише до једне године уназад, рачунајући од дана достављања потврде", поручују из Фонда ПИО.
