Кржељ преузео Леотар: Опстанак као једини циљ

Аутор:Теодора Бјелогрлић
18.01.2026
19:59
Коментари:0
Ред, рад и дисциплина, прве су поруке новог тренера Рукометног клуба Леотар. Искуство са клубе Партизана, Дарио Кржељ доноси на крајњи југ Српске, и то у најтежим тренуцима, када је Леотар на дну табеле Премијер лиге БиХ.
Опстанак је једини циљ.
"Једно што знам јесте да ћу морати пуно да радим са њима. Како год било, ја ћу испунити жеље, јер знам себе. Ја ћу да идем да буде напредак бар 50% у односу на сада. Да се види неки играч је тако играо, а док сам ја тренер видјеће се да 50% мора да буде боље", рекао је Дарио Кржељ.
Играчи кажу да им је баш то требало, јасан ауторитет и човјек који зна како се излази из тешких ситуација.
"Добар тренер, фанатик за рукомет. Добар је са млађим категоријама,а тренирао је Партизан водио је прву екипу. Очекујем да ће нам помоћи да изборимо опстанак што је и главни циљ за ову сезону", поручио је Иван Вокши.
Полусезону Премијер лиге БиХ рукометаши Леотара завршили су са 9 пораза, 3 побједе и једном неријешеном утакмицом. Кажу да ће дати свој максимум за наставак сезоне.
"Незавидна је ситуација. Идемо из утакмице у утакмицу, то је био првобитни план, да занемаримо све те околности са стране што нас ударају и да пробамо да дамо максимум на свакој утакмици, поготово на домаћем паркету, да имамо повољан резултат", истакао је Александар Милојевић.
И поред свих изазова, Кржељ каже да је одлука да предводи рукометаше Леотара брзо пала.
"Брзо смо се договорили, то су била два кратка разговора. Они су ме позвали ја сам то прихватио драге воље. Јер док сам био и у Партизану и пре сам маштао да дођем у Требиње. Није битно да ли је то финансијски стабилно или не. Гледамо сам како је Требиње лијеп град и доживео сам у 60. години да дођем у Требиње", додао је Кржељ.
Стигао је у Требиње да се спасе што се спасити да. А први тест је утакмица са рукометашима Дервенте, у 14. колу Премијер лиге БиХ, која је заказана за почетак наредног мјесеца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
1 ч0
Остали спортови
2 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
00
20
42
20
31
20
19
20
09
Тренутно на програму