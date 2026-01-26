Logo
У подне почињу блокаде: Угрожено 17 милиона потрошача

Извор:

АТВ

26.01.2026

06:55

Коментари:

0
У подне почињу блокаде: Угрожено 17 милиона потрошача
Фото: Društvene mreže

Од 12 часова почиње блокада теретних граничних терминала превозника из БиХ, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније.

Разлог овог радикалног потеза је нови ЕЕС систем (Entry/Exit System) Европске уније, али и дугогодишњи проблем ограничења боравка возача на 90 дана унутар 180 дана у Шенгену, што превозници виде као директно угрожавање права на рад.

"Сутра у 12:00, негдје 17 милиона становника, суочиће се са поремећајем начина снабдијевања. Да ли ће и на који начин Европска комисија остати нијема пи својим питањима, видјећемо", каже за АТВ Велибор Пеулић главни координатор Конзорцијума Логистика БиХ.

Пеулић појашњава да Европска комисија још увијек нема одговорно питање за проблем људи са Балкана. Анализа говори да је у протеклих годину дана било преко 100 депортација, а исто толико и затворских дана за возаче који су обављали свој посао.

"Ако ви улазите помоћу ЕЕС система, означите само да је то професионални возач и ми смо тај проблем ријешили", наглашава Пеулић и додаје да ће сви робни токови од Македоније па све до ријеке Уне бити блокирани.

блокаде превозника 26. јануар

Конзорцијума Логистика БиХ

