Додик у Израелу: Имамо сличне проблеме, многи из "Исламске државе" су се вратили у БиХ

25.01.2026
18:13
Коментари:1
Дошли смо у Израел да одржимо састанак с нашим важним партнерима, предсједником и премијером Израела, министрима у влади, министром иностраних послова и да будем гост њиховог парламента, гдје ће ми бити уручена медаља, која се додјељује странцима у највишем рангу, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Додик је поручио да посјетом Српска и Израел потврђују пријатељство, које је неспорно и које траје годинама.
"Разговараћемо о тренутним ситуацијама, у којима потврђујемо наше пријатељство, које је неспорно и које траје годинама. Ми сматрамо да Израел, земља и јеврејски народ имају право на своју слободу, на своју државу, имају право на одговор, према ономе што угрожава њихову слободу", рекао је Додик.
Истакао је да је Израел прошао кроз тешка времена и подсјетио да се 7. октобра, десио терористички чин, у којем је убијено 1.400 претежно младих људи и да се у томе показао сав злочин који жели и који проводи Хамас, прије свега, гдје нису била поштеђени ни жена, ни дјеца, ни старци, ни било који цивил.
"Најобичнији људи који су радили на пољима су били убијани, а оно што смо могли и треба да памтимо јесте, да се на једном концерту, гдје су се окупили претежно млади људи, њих преко 500 убијено на самом лицу мјеста. Они нису могли да препознају да се ради о нападу и то је оставило у мени снажан утисак који, наравно, детерминише и друга моја политичка размишљања о томе", рекао је Додик.
Навео је да је Израел држава која се бори за своју слободу и она има право на то.
"И ми разумијемо ту врсту приче јер је на неки начин непријатељ готово идентичан. Екстреман, политичког исламом мотивисани, и покушава да уреди друштво само онако како они мисле да треба, а на том простору нема мјеста за друге и другачије. То је нешто што смо и ми гледали, онда када су нам доводили разне муџахедине из читавог свијета. А и сада не требамо бити неопрезни, јер у БиХ, поготово у муслиманским заједницама, постоје многи који су били у Исламској држави, а сада су се вратили у БиХ. Ми морамо о томе да водимо рачуна", рекао је Додик.
Истакао је да ће у Израелу разговарати о свим облицима сарадње.
"Прије свега, размјени безбједности и других података. Израел је лидер у тој безбједносној техници, разговараћемо о неким могућностима да неке ствари примијенимо и код нас. У сваком случају, радује ме да сам данас овдје, и да ћу већ сутра имати састанак са предсједником, а у сриједу са премијером."
Навео је да између нас и Израела постоји велики степен разумијевања.
"Ми остајемо приврженици политике слободног Израела, и слободно функционисање државе, у којој ће Јевреји уредити своју државу, онако како он мисли да треба. Желим да моје саговорнике упознам и са ситуацијом у Српској. Нама је наметнут оков који се зове БиХ, она није жељена за нас", рекао је Додик.
Поручио је да је она постављена тако да су глобалне елите, хтјеле да елиминишу Републику Српску, српски народ и хришћанство у цјелини на том простору, како би ојачали на подмукао начин муслиманску компоненту БиХ, и створили немогућим за живот за хришћане на тим просторима.
"Мислим да има много елемената да потврдим то становиште и у сваком случају, мислим да ћу наићи на разумијевање. Овдје се ради о пријатељима. Наравно, они имају доста изазова, али нам у овом тренутку треба разумијевање, подршка. Ми сматрамо да напросто дијелимо исте вриједности савременог свијета. То је држава за народ, народ који је слободан и народ који то безусловно поставља као главни циља, да зна да без државе нема слободе", рекао је Додик.
