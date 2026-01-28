Logo
U dobojskoj bolnici smanjene liste čekanja i gužve

ATV

28.01.2026

19:43

0
Болница Добој-операција
Foto: ATV

Prva operacija štitne žlijezde i tumora na mozgu samo su neke od novih usluga u dobojskoj bolnici. U Angio sali, koja je prošle godine puštena u rad, urađeno je više od 700 procedura. Zbog patologije, posebno su značajne ističe uprava, usluge iz oblasti kardiologije.

"Počeli smo krajem prošle godine da pružamo i usluge kada je u pitanju elektrofiziologija, znači ugradnja pejs mejkere, pejs mejkeri se od kraja prošle godine mogu ugraditi u našij ustanovi", rekao je Siniša Marić, zamjenik direktora JU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj.

Smanjene su liste čekanja i gužve. Najveći protok pacijenata sada je u ambulantama gdje nije razvijen sistem naručivanja.

"Lista čekanja postoji samo u par službi, to nam je kardiologija UZ srca, endokrinolog a sve ostalo smo sveli na minimum odnosno, u narednoj sedmici završimo pacijente i oni su završeni", rekla je Snježana Katanić, glavna sestra JU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj.

Broj usluga porastao je za 25 procenata. Novi objekat i nova organizacija dali su rezultate, uvjerio se i resorni ministar. Namjera je da se uvode nove procedure.

"Ono što sam dobio informacije ovdje, svakako bi trebalo da razmišljamo o jednoj novoj oftalmološkoj sali, kako bismo protok pacijenata oftalmologije poboljšali i ubrzali i da se razmišlja o nabavci još jednog CT magneta", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Osoblja za rad na novim aparatima i procedurama ima. U ovoj godini bolnica očekuje 20 specijalizanata iz različitih oblasti. Izmirenjem dugovanja iz ranijeg perioda, ostvarena je finansijska stabilnost.

bolnica

Doboj

