Свако новорођенче у Америци добија 1.000 долара

28.01.2026
20:08
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће, према пореском закону који је иницирала његова администрација, свако новорођено америчко дијете добити рачун са почетним депозитом од 1.000 долара.
"У оквиру овог програма, администрација САД ће аутоматски креирати инвестициони рачун ослобођен пореза за свако новорођено америчко дијете. Финансираћемо те личне рачуне почетним доприносом од 1.000 долара", рекао је Трамп у Министарству финансија.
Он је нагласио да ће ови рачуни омогућити да се инвестиције акумулирају и расту током живота дјеце, подстичући дугорочну финансијску сигурност.
"Трампови рачуни" су нови програм штедње са пореским олакшицама за дјецу млађу од 18 година у САД.
