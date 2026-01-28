Logo
Свако новорођенче у Америци добија 1.000 долара

28.01.2026

20:08

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће, према пореском закону који је иницирала његова администрација, свако новорођено америчко дијете добити рачун са почетним депозитом од 1.000 долара.

"У оквиру овог програма, администрација САД ће аутоматски креирати инвестициони рачун ослобођен пореза за свако новорођено америчко дијете. Финансираћемо те личне рачуне почетним доприносом од 1.000 долара", рекао је Трамп у Министарству финансија.

Хрватска-Мађарска

Остали спортови

Хрватска са ивице понора до полуфинала ЕП

Он је нагласио да ће ови рачуни омогућити да се инвестиције акумулирају и расту током живота дјеце, подстичући дугорочну финансијску сигурност.

"Трампови рачуни" су нови програм штедње са пореским олакшицама за дјецу млађу од 18 година у САД.

