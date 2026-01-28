Logo
Вељко Ражнатовић након повреде позирао крвав: Ово су нове информације о његовом здравственом стању

Извор:

Мондо.рс

28.01.2026

20:00

Коментари:

0
Боксер Вељко Ражнатовић
Фото: ac3isb4ck/Instagram/Screenshot

Боксер Вељко Ражнатовић отпутовао је у Русију крајем прошле године како би усавршио технику и боље се спремио за такмичења.

Он је у први мах деактивирао и друштвене мреже како би се посветио тренинзима на миру, а у току јучерашњег дана први пут се огласио на Инстаграму показавши како теку припреме.

Невријеме-олуја-28012026

Свијет

Апокалиптични снимци из Шпаније и Португала: Разорна олуја односи животе

Он је позирао крваве усне након тренинга, уз ријечи: "Добар спаринг".

Сада су стигле и добре вијести о његовом стању након тешке повреде леђа прошле године.

Вељко се по свему судећи потпуно оправио у Русији, а дивне вијести пренио је један боксерски налог на мрежама.

- Вељко Ражнатовић, успјешно се опоравио од неугодне повреде леђа и већ два мјесеца напорно тренира у Москви.

- Планирано је да у Русији боксује "цомебацк" меч 24. фебруара, а име противника сазнаћемо у сљедећих неколико дана - стоји у објави.

Делегација Српске у Израелу

Република Српска

Састанак делегације Српске са руским амбасадором у Израелу

Подсјетимо, након повреде доњег дијела леђа у августу 2025, Ражнатовић је био приморан да направи паузу, а сада се полако враћа у форму.

