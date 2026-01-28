Вељко Ражнатовић након повреде позирао крвав: Ово су нове информације о његовом здравственом стању

Извор:
Мондо.рс
28.01.2026
20:00
Коментари:0
Боксер Вељко Ражнатовић отпутовао је у Русију крајем прошле године како би усавршио технику и боље се спремио за такмичења.
Он је у први мах деактивирао и друштвене мреже како би се посветио тренинзима на миру, а у току јучерашњег дана први пут се огласио на Инстаграму показавши како теку припреме.
Свијет
Апокалиптични снимци из Шпаније и Португала: Разорна олуја односи животе
Он је позирао крваве усне након тренинга, уз ријечи: "Добар спаринг".
Сада су стигле и добре вијести о његовом стању након тешке повреде леђа прошле године.
Вељко се по свему судећи потпуно оправио у Русији, а дивне вијести пренио је један боксерски налог на мрежама.
- Вељко Ражнатовић, успјешно се опоравио од неугодне повреде леђа и већ два мјесеца напорно тренира у Москви.
- Планирано је да у Русији боксује "цомебацк" меч 24. фебруара, а име противника сазнаћемо у сљедећих неколико дана - стоји у објави.
Република Српска
Састанак делегације Српске са руским амбасадором у Израелу
Подсјетимо, након повреде доњег дијела леђа у августу 2025, Ражнатовић је био приморан да направи паузу, а сада се полако враћа у форму.
Србија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
8 ч1
Сцена
8 ч0
Сцена
10 ч0
Најновије
Најчитаније
21
05
21
00
21
00
20
58
20
51
Тренутно на програму