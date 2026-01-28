Преминула млада Андреа Андраде

Извор:
Телеграф
28.01.2026
14:14
Коментари:0
Америчка мисица Андреа Андраде преминула је у 35. години, девет година након што јој је дијагностикован рак дебелог цријева.
Вијест о њеној смрти потврдио је њен супруг Крис Вилсон, наводећи да је Андреа преминула 16. јануара, пишу амерички медији.
Лепотици из Калифорније је још 2017. године дијагностикован рак трећег стадијума, а љекари су јој тада давали између шест мјесеци и двије године живота.
Друштво
Преминула млада мајка Ајла Тасламан (33): "Борила се храбро"
Ипак, Андреа је успјела да живи чак девет година дуже, испуњавајући снове и помажући другима до посљедњег даха.
Сломљени супруг опростио се од Андрее потресном поруком на Инстаграму, уз низ заједничких фотографија:
„Моја вечна љубави. Знам да ово није збогом. Видећу те с друге стране, љубави. Држи ме својим небеским рукама, волим те, ми амор.“
Андреа и Крис били су заједно осам година, од чега су двије године провели у браку.
(телеграф)
Сцена
3 ч1
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
45
15
39
15
34
15
25
15
20
Тренутно на програму