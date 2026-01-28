Logo
Преминула млада Андреа Андраде

Телеграф

28.01.2026

14:14

Преминула млада Андреа Андраде
Америчка мисица Андреа Андраде преминула је у 35. години, девет година након што јој је дијагностикован рак дебелог цријева.

Вијест о њеној смрти потврдио је њен супруг Крис Вилсон, наводећи да је Андреа преминула 16. јануара, пишу амерички медији.

Лепотици из Калифорније је још 2017. године дијагностикован рак трећег стадијума, а љекари су јој тада давали између шест мјесеци и двије године живота.

Ајла Тасламан

Друштво

Преминула млада мајка Ајла Тасламан (33): "Борила се храбро"

Ипак, Андреа је успјела да живи чак девет година дуже, испуњавајући снове и помажући другима до посљедњег даха.

“Ово није збогом, видјећемо се поново”

Сломљени супруг опростио се од Андрее потресном поруком на Инстаграму, уз низ заједничких фотографија:

„Моја вечна љубави. Знам да ово није збогом. Видећу те с друге стране, љубави. Држи ме својим небеским рукама, волим те, ми амор.“

Андреа и Крис били су заједно осам година, од чега су двије године провели у браку.

