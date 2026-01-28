Logo
Large banner

За ова 3 знака слиједи финансијски процват: Неће знати шта ће с парама

Извор:

Она

28.01.2026

19:56

Коментари:

0
За ова 3 знака слиједи финансијски процват: Неће знати шта ће с парама
Фото: Unsplash

Три хороскопска знака од 28. јануара привлаче велики финансијски успјех.

Успјех који сада привлаче не долази кроз ризике, већ кроз истрајност. Одржавање контроле над ситуацијом и досљедност у спровођењу плана исплаћују се на велики начин.

Болница Добој-операција

Градови и општине

У добојској болници смањене листе чекања и гужве

Растући Мјесец у Близанцима ипоказује нам да је упорност била кључ успјеха. Сада правимо озбиљан напредак ка својим финансијским циљевима. Финансијско обиље на овај дан постаје стварност, а ови хороскопски знаци су и те како захвални и спремни да га прихвате.

1. Шкорпија

За вас, растући Мјесец у Близанцима директно је повезан са финансијама. Од сриједе се све некако покреће када је у питању проток новца између вас и других. То је добра вијест. Изгледа да корачаш ка успјеху. Финансијска одлука донијета раније коначно почиње да даје озбиљне резултате током овог лунарног транзита.

Наравно, донекле сте и сами знали да ће се ово десити. Ово може укључивати смањење дуга, исплату или ревидирани договор који вам изазива велики осмијех на лицу. Поставили сте се паметно, и сваки успјех који сада долази резултат је ваше мудрости из прошлости. Избјегавајте претјерано форсирање и пустите структуру да ради свој посао. Све је у реду, ви то можете.

Мирјана Пајковић

Регион

Мирјана Пајковић открила нове детаље: Одговорила на спекулације да је сама објавила интимне снимке

2. Рак

Финансијски успјех долази кроз заједницу, умрежавање и тимски рад. У вашем случају, овај лунарни транзит вам омогућава да своје практично знање претворите у финансијску добит. Добро је бити паметна особа, а ви то јесте. Током растућег Мјесеца у Близанцима имате прилику да видите ко је на вашој страни и ко вам може помоћи да овај успјех претворите у праву империју.

Осјећате ли се позитивно? То се види. Схватање да не морате све радити сами много помаже. Од сриједе окупљате најбоље људе за посао. Добро је бити у вашој кожи. На овај дан и у наредним данима уживате у првом укусу финансијског успјеха.

3. Јарац

Растући Мјесец у Близанцима наглашава радне навике и свакодневне праксе. Током овог лунарног транзита, финансијски успјех долази вам кроз способност да правите дискретне и промишљене потезе. Од сриједе нема потребе да журите. Ово вам прија, јер сте најсјајнији када дјелујете промишљено и мудро, посебно када је у питању зарађивање новца.

Сарајево

БиХ

"Сарајево сафари" не почива на праву, већ на институцијама

Богатство градите кроз досљедност и вјеру у себе, па стога када дођу овакви дани, проток позитивне енергије није изненађење. Ово је планирани напор с ваше стране, и управо то радите најбоље. Ви сте створени за успјех и носите га са лакоћом.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

novac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција трага за сином Весне Меденице: Нестао након што је осуђен на 10 година затвора

Регион

Полиција трага за сином Весне Меденице: Нестао након што је осуђен на 10 година затвора

1 ч

0
Лопта на терену

Кошарка

Игокеа поражена од Уникса у Казању

1 ч

0
Драшко Станивуковић

Бања Лука

Градоначелник предложио нове мјере за бањалучке мљекаре

1 ч

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Република Српска наставља сарадњу са Руском Федерацијом

1 ч

1

Више из рубрике

Карта просјечне старости Балканаца

Занимљивости

Појавила се нова карта Европе: БиХ у жутом, преко написан број 78

4 ч

0
Француз са магарцима путује кроз Херцеговину

Занимљивости

Француз се одлучио за необично путовање: Кроз Долину Неретве на магарцу иде према Индији

5 ч

0
Три знака у којима се рађају жене које увијек пронађу разлог за осмијех

Занимљивости

Три знака у којима се рађају жене које увијек пронађу разлог за осмијех

5 ч

0
Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

Занимљивости

Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

Уз само један трик пегла ће бити као нова

21

00

Ово нико није очекивао пред меч Ђоковића и Синера

21

00

Бивши кошаркаш Црвене звезде Алекса Раданов ново појачање Партизана

20

58

Макрон сазвао састанак Савјета за националну безбједност

20

51

Знакови Зодијака који увијек све примијете, али ријетко шта коментаришу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner