Svako novorođenče u Americi dobija 1.000 dolara

28.01.2026

20:08

Свако новорођенче у Америци добија 1.000 долара
Foto: Pixabay

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će, prema poreskom zakonu koji je inicirala njegova administracija, svako novorođeno američko dijete dobiti račun sa početnim depozitom od 1.000 dolara.

"U okviru ovog programa, administracija SAD će automatski kreirati investicioni račun oslobođen poreza za svako novorođeno američko dijete. Finansiraćemo te lične račune početnim doprinosom od 1.000 dolara", rekao je Tramp u Ministarstvu finansija.

Ostavi sportovi

Ostali sportovi

Hrvatska sa ivice ponora do polufinala EP

On je naglasio da će ovi računi omogućiti da se investicije akumuliraju i rastu tokom života djece, podstičući dugoročnu finansijsku sigurnost.

"Trampovi računi" su novi program štednje sa poreskim olakšicama za djecu mlađu od 18 godina u SAD.

Donald Tramp

Amerika

