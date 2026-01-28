Slavko pronašao novčanik i vratio studentu: "Ako ti treba novca, daću ti ja"

Jerko Leko iz Mostara je mislio da je njegov novčanik sa svim dokumentima i novcem zauvijek izgubljen, kada mu je ispao iz jakne dok je vozio trotinet, ali ljudski gest Slavka Miličevića vratila mu je ne samo dokumente, već i vjeru u poštenje i dobrotu u svakodnevnom životu.

Jerko Leko tog dana preuzimao je poštu. Novčanik je stavio u lijevi džep jakne koja nije bila zakopčana i nastavio voziti trotinetom. Na šetalištu je malo brže vozio trotinet, te naišao na prepreku i uvjeren je da mu je tada novčanik ispao. Kada je shvatio da je izgubio novčanik okrenuo se i vratio, ali bilo je jasno da ga je gotovo nemoguće pronaći.

"Odmah sam se okrenuo, vratio se, ali to je ono k’o da si bacio iglu u plast sijena", rekao je Jerko za portal "Istina Media".

Bez panike, odmah je blokirao kartice i prijavio gubitak policiji, uvjeren da će morati ponovno vaditi sve dokumente.

Objavio apel na Facebooku

Da bi povećao šanse za pronalazak, Jerko je objavio apel u Facebook grupi Prodaja Mostar. Napisao je da je izgubio novčanik sa svim dokumentima i određenom svotom novca na relaciji Mepas – Hotel Mostar – Šetnica – SPC Rondo. Ostavio je svoj broj telefona i zamolio da ga kontaktiraju ako je neko pronašao novčanik, naglašavajući da mu novac nije prioritet, ali da su dokumenti ključni, te da je pronalazaču zagarantovana nagrada.

"Vjerujem da ima dobrih ljudi", istakao je Jerko u svojoj objavi na Facebook grupi.

"Novčanik su mi donijeli neki stranci"

Nakon nekog vremena, Slavko Miličević, inače sudski policajac, kontaktirao je Jerka Leku preko Instagrama.

"Novčanik su mi donijeli neki stranci, Kinezi, Jamanci, nešto tako. Uopće nisam razmišljao da ne vratim novčanik, otvorio sam ga i našao njegovu osobnu da vidim ko je. Odmah sam istog pronašao na Instagramu i nazvao ga. Da budem siguran da li se radi o pravoj osobi, pitao sam da li je nešto izgubio. Isti je odgovorio da je izgubio novčanik", rekao je Slavko za pomenuti portal.

Jerko je stigao na mjesto susreta u roku od 10 do 15 minuta, a Slavko mu je predao novčanik.

Svi dokumenti i kartice bili su tu, ali novca više nije bilo.

"Pretpostavljam da je netko na šetnici našao novčanik, uzeo novac i bacio novčanik", kazao je Jerko.

Slavko ponudio pomoć

"Ako ti treba novaca, ako hoćeš, dat ću ti ja. Znam kako je kad nemaš", rekao je Slavko Jerki misleći da je student i suosjećajući s njim.

"Rekao sam mu da ne treba, da se bavim fitnesom i da ću već zaraditi", rekao je Jerko.

Jerko je odbio pomoć, a Slavko je bez razmišljanja odbio bilo kakvu nagradu, sretan što je mogao pomoći.

"Novac neću uzeti ni slučajno, drago mi je da sam te pronašao i predao novčanik, a najbitnije je da su svi dokumenti tu", kazao je Slavko Jerki.

"Za novac sam rekao da je to nešto što dođe i prođe, jer će se opet zaraditi. Meni su najvažnije bile riječi – svi dokumenti su tu. To je zapravo bilo najveće olakšanje", istakao je Jerko.

Priča o Jerki Leki i Slavku Miličeviću pokazuje da su empatija, ali i mnoge slične na društvenim mrežama pokazuju da su poštenje i plemenitost još uvijek stvarni, i da male geste vraćaju vjeru u ljude.