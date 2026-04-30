Supruga Radoša Bajića ponovo u bolnici: "Uz božiju milost i pomoć uvijek pobjeđujemo"

30.04.2026 17:07

Глумац Радош Бајић
Foto: Youtube/ UNA televizija

Glumac Radoš Bajić oglasio se potresnom slikom iz bolnice, na kojoj se vidi kako drži ruku svoje supruge Milene Bajić.

Radoš nije otkrivao koji je razlog zbog kojeg je njegova voljena supruga hospitalizovana, ali je poznato da je ranije imala zdravstvene bitke. Naime, Milena Bajić vodila je najtežu životnu bitku sa rakom dojke, a on joj je u tom periodu bio najveća podrška.

Radoš se sada oglasio porukom koja je mnoge dirnula, a brojne kolege pružile su mu podršku:

"Uvijek sam tu…Dok spava njena ruka je u mojoj…Uz Božiju milost i pomoć uvijek i pobeđujemo", napisao je Bajić na Instagramu.

Bajić je svojevremeno u ispovesti za Kurir otkrio da su od 1996. do 2006. godine prolazili kroz izuzetno težak period, ispunjen profesionalnim preprekama, neizvjesnošću i borbom za Milenino ozdravljenje.

"Za šest i kusur decenija života, ubedljivo najteži period bio mi je od 1996. do 2006. godine. To je bila decenija pakla – poslovnih sunovrata, strahova i velike bitke za opstanak moje porodice. U njenom središtu bila je borba za ozdravljenje moje supruge Milene, koja se u septembru 1995. suočila s karcinomom dojke i neizvesnim životnim perspektivama," ispričao je Radoš.

Bajić nije napustio svoju suprugu ni na trenutak tokom njene teške borbe sa bolešću.

"Ja sam suprug žene koja je preživjela rak dojke i želim da ohrabrim sve majke, sestre, supruge, ćerke i bake – na kraju tunela zaista ima svjetla. Dvesta osamdeset osam dana sam proveo s Milenom na beogradskom Institutu za onkologiju, pružajući joj podršku u toj teškoj borbi. Iako sam svoj privatni život oduvijek čuvao kao oazu, u dogovoru sa suprugom i djecom odlučio sam da javno podijelim svoje iskustvo – zarad svih žena kojima treba podrška," rekao je glumac.

