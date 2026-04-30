Mira Škorić uhvatila dečka u ljubavnom zanosu sa drugim muškarcem

Pjevačica Mira Škorić doživjela je nevjerovatan ljubavni brodolom kada je svog tadašnjeg partnera, biznismena iz Njemačke, željela da iznenadi posjetom u Berlinu.

Umjesto romantičnog susreta, uslijedio je šok - pjevačica ga je uhvatila u ljubavnom zanosu sa drugim muškarcem.

Mira je bila u vezi sa dvije godine starijim biznismenom iz Berlina, i do tog trenutka, sve je u njihovom odnosu djelovalo savršeno i bajkovito. Kako je zbog posla neko vrijeme bila spriječena da putuje, odlučila je da iskoristi slobodan trenutak i pojavi se u njegovom stanu nenajavljena.

O sceni koja ju je tamo sačekala, pjevačica je otvoreno govorila.

"Zbog posla sam bila spriječena da neko vrijeme idem u Berlin, iako me je svakodnevno molio da dođem kod njega. Kada sam jedva uspjela da odložim neke obaveze, riješila sam da ga iznenadim. Pošto imam ključ od stana, nisam mu se najavila, a kada sam ušla…. Evo i sada se ježim od toga! Uhvatila sam ga s muškarcem! Toliko sam povrijeđena i da sam u tom trenutku imala pištolj kod sebe, ubila bih ih obojicu! Bacila sam mu prsten, okrenula se i otišla. Mnogo me povrijedio, izgubila sam vjeru u ljubav", rekla je jednom prilikom pjevačica.

Nezamisliva sramota i poniženje

Pjevačica je priznala da joj je ova situacija donijela ogromno poniženje, ističući da nije mogla ni da sanja da bi partner mogao da je prevari sa muškarcem.

"Jao, Bože, mislila sam da se ovakve stvari dešavaju samo u filmovima. Ovakvu sramotu nikad nisam doživjela. Toliko sam ponižena kao žena da ne znam kako da se nosim s tim. Nijednog trenutka nisam pomislila da bi me prevario s nekom ženom, a kamoli s muškarcem! Tu sliku ne mogu da obrišem iz svoje glave. Ovaj svijet je otišao dođavola", rekla je Mira jednom prilikom.

Bila u braku sa hirurgom

Inače, Mira Škorić je bila u braku sa hirurgom Vasom Jeremićem.

Mira ima prelijepu kćerku Milicu koja je završila medicinski fakultet i danas je doktorka, a bivši muž pjevačice je poznati hirurg Vasa Jeremić.

Mira i Vasa bili su zaljubljeni do ušiju čitavu deceniju, nakon čega su se rastali, piše Blic.

Podsjetimo, Milica je izgovorila sudbonosno “da” dugogodišnjem izabraniku prošle godine, a svadbenom veselju koje je upriličeno u jednom elitnom restoranu, prisustvovao je veliki broj poznatih ličnosti i prijatelja.