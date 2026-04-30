Више повријеђених у судару у Српској, саобраћај обустављен

Четири особе повријеђене су данас у судару два возила на дионици магистралног пута Међеђа-Устипрача, а саобраћај је у потпуности обустављен, потврдила је Срни портпарол Полицијске управе Фоча Свјетлана Говедарица.
Повријеђена лица су возилом Хитне помоћи превезена у Дом здравља Вишеград ради указивања љекарске помоћи.
У саобраћајној незгоди која се догодила у 17.00 часова учествовали су аутомобили "ауди" и "ситроен".
У току је полицијски увиђај припадника Полицијске станице Вишеград.
