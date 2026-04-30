Више повријеђених у судару у Српској, саобраћај обустављен

30.04.2026 18:01

Четири особе повријеђене су данас у судару два возила на дионици магистралног пута Међеђа-Устипрача, а саобраћај је у потпуности обустављен, потврдила је Срни портпарол Полицијске управе Фоча Свјетлана Говедарица.

Повријеђена лица су возилом Хитне помоћи превезена у Дом здравља Вишеград ради указивања љекарске помоћи.

У саобраћајној незгоди која се догодила у 17.00 часова учествовали су аутомобили "ауди" и "ситроен".

У току је полицијски увиђај припадника Полицијске станице Вишеград.

Прочитајте више

Додик на видиковцу зграде Џон Хенкок у Чикагу

Република Српска

Додик на мјесту гдје је Тесла оставио траг који траје до данас

36 мин

0
Полиција апелује на грађане и најављује: Појачавамо рад

Друштво

Полиција апелује на грађане и најављује: Појачавамо рад

1 ч

0
Рос Дејвидсон пјевач осуђен за силовање шест жена

Свијет

Пјевач осуђен за вишеструка звјерска силовања

1 ч

0
Глумац Радош Бајић

Сцена

Супруга Радоша Бајића поново у болници: "Уз божију милост и помоћ увијек побјеђујемо"

1 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Огласио се МУП о принудном слијетању авиона на Влашић

1 ч

0
Пред кућом је прегазио камион: Подигнута оптужница за погибију Гордане Милетић (16) у Гацку

Хроника

Пред кућом је прегазио камион: Подигнута оптужница за погибију Гордане Милетић (16) у Гацку

3 ч

0
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Хроника

Несрећа на градилишту у Чачку: Мушкарац доживио струјни удар

4 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Хроника

Драма у БиХ: Принудно слетио авион из Словачке, има повријеђених

4 ч

0

  • Најновије

18

35

Разоткривен младић из интимне поруке Даре Бубамаре

18

28

Морала да му враћа дио плате: Породиља из Зворника пријавила послодавца

18

24

Мира Шкорић ухватила дечка у љубавном заносу са другим мушкарцем

18

15

Шта ако оштетите возило због рупе и како наплатити штету?

18

04

Мазалица има приједлог за СДС

