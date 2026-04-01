Objavljeni novi detalji o stanju policajca povrijeđenog u tragediji

Nikola Grubor (21), mladi policajac koji je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na prevoju Lanište, u kojoj je stradao njegov kolega Milan Papak, i dalje se nalazi u teškom zdravstvenom stanju.

Kako je potvrđeno za "Aloonlajn" iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Grubor je smješten u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje. Ljekari su uspjeli da ga skinu s aparata za mehaničku ventilaciju, ali se prognoze i dalje opisuju kao neizvjesne.

Do nesreće je došlo jutros oko 6.30 časova, a prema nezvaničnim informacijama, oni su putovali na posao u Policijsku stanicu u Ribniku gdje su bili zaposleni. Kako je rečeno u Ministarstvu unutrašnjih poslova republike Srpske oni su trebali da preuzmu smjenu u sedam časova.

"Nažalost, put od kuće do radnog mjesta bio je koban za Milana Papka koji nije dočekao svoj 27. rođendan", saopšteno je na Fejsbuk stranici MUP-a RS.

Papak sahranjen juče

U Drvaru je juče, pred hiljadama ljudi, sahranjen Milan Papak (27), pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći na prevoju Lanište, na magistralnom putu Ključ - Bosanski Petrovac.

Papka su na vječni počinak ispratili porodica, prijatelji, mještani Drvara, ali i brojne kolege iz MUP-a Srpske, koji su se okupili kako bi odali počast tragično preminulom policajcu.

Podsjećamo, u Drvaru je juče, 31. marta, bio proglašen Dan žalosti povodom smrti ovog dvadesetsedmogodišnjeg policajca, čiji je odlazak ostavio dubok trag u cijeloj opštini.