Ovo je najbolji napitak za početak dana: Odlična zamjena za kafu ili čaj

Vjeruje se da kakao ima veliku količinu flavonoida, koji su važni za kognitivne sposobnosti i mentalno zdravlje.

Istraživanja su pokazala da oni smanjuju rizik od demencije i poboljšavaju koncentraciju. Flavonoidi se takođe bore protiv dejstva štetnih slobodnih radikala.

Kakao je bogat biljnim proteinima, kao i velikom količinom korisnih vitamina i minerala (gvožđe, fosfor, magnezijum, kalijum, kalcijum, selen, folna kiselina, vitamini B, E i K grupe).

Ipak, činjenica da je kakao visokokalorična namirnica znači da treba da vodite računa o količini koju konzumirate. Pored navedenih masti, to je razlog zašto bi za kardiovaskularne bolesnike bilo najbolje da kakao ne koriste, ili da to čine u izuzetno malim količinama. Takođe treba imati na umu da se dodavanjem mlujeka dodatno povećava količina masti i kalorija.

U receptima za pripremu zdravog kakao napitka najčešće se predlaže mlijeko poput bademovog, kokosovog ili ovsenog mlijeka. Djeca mlađa od tri godine mogu biti alergična na kakao jer je i ova biljka alergen.

Žene koje imaju ciste na dojkama treba da izbjegavaju kakao jer kofein, teofilin i teobromin mogu uticati na rast cističnog tkiva. Tanin iz kakaoa može da smeta onima koji imaju hemoroide, a oni koji su netolerantni na kofein takođe ne bi trebalo da ga konzumiraju. Naravno, za negativne reakcije bilo bi potrebno piti više od 6 šoljica dnevno, mada je i to individualno. Ljudi koji imaju hronične glavobolje i oni koji su po prirodi nervozni takođe treba da isključe kakao iz ishrane.

Zbog količine gvožđa preporučuje se prije svega onima koji imaju problema sa krvnom slikom, nedostatkom gvožđa i anemijom. Dobar je za kožu jer ima sposobnost regeneracije tkiva mrtvih ćelija kože.

Kakao ima visoka energetska svojstva, pa je odličan za djecu u razvoju i sportiste, jer biljna vlakna pomažu u jačanju i obnavljanju mišića. Osobe koje su sklone depresiji treba da uvrste kakao u svoju redovnu ishranu zbog velike količine magnezijuma. Kakao sadrži teobromin, koji je sličan kofeinu, ali mnogo zdraviji, zbog čega sve više ljudi prelazi na ovo piće i zauvijek ostavlja kafu.

(Krstarica)