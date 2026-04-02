Ovo je najbolji napitak za početak dana: Odlična zamjena za kafu ili čaj

02.04.2026 08:52

Какао напитак одличан за почетак дана
Da li započinjete dan kafom, čajem ili limunadom? Stručnjaci imaju bolju zamjenu.

Kakao sadrži teobromin, koji je sličan kofeinu, ali mnogo zdraviji, zbog čega sve više ljudi prelazi na ovo piće i zauvijek ostavlja kafu.

Vjeruje se da kakao ima veliku količinu flavonoida, koji su važni za kognitivne sposobnosti i mentalno zdravlje.

Istraživanja su pokazala da oni smanjuju rizik od demencije i poboljšavaju koncentraciju. Flavonoidi se takođe bore protiv dejstva štetnih slobodnih radikala.

Kakao je bogat biljnim proteinima, kao i velikom količinom korisnih vitamina i minerala (gvožđe, fosfor, magnezijum, kalijum, kalcijum, selen, folna kiselina, vitamini B, E i K grupe).

Ipak, činjenica da je kakao visokokalorična namirnica znači da treba da vodite računa o količini koju konzumirate. Pored navedenih masti, to je razlog zašto bi za kardiovaskularne bolesnike bilo najbolje da kakao ne koriste, ili da to čine u izuzetno malim količinama. Takođe treba imati na umu da se dodavanjem mlujeka dodatno povećava količina masti i kalorija.

U receptima za pripremu zdravog kakao napitka najčešće se predlaže mlijeko poput bademovog, kokosovog ili ovsenog mlijeka. Djeca mlađa od tri godine mogu biti alergična na kakao jer je i ova biljka alergen.

Žene koje imaju ciste na dojkama treba da izbjegavaju kakao jer kofein, teofilin i teobromin mogu uticati na rast cističnog tkiva. Tanin iz kakaoa može da smeta onima koji imaju hemoroide, a oni koji su netolerantni na kofein takođe ne bi trebalo da ga konzumiraju. Naravno, za negativne reakcije bilo bi potrebno piti više od 6 šoljica dnevno, mada je i to individualno. Ljudi koji imaju hronične glavobolje i oni koji su po prirodi nervozni takođe treba da isključe kakao iz ishrane.

Zbog količine gvožđa preporučuje se prije svega onima koji imaju problema sa krvnom slikom, nedostatkom gvožđa i anemijom. Dobar je za kožu jer ima sposobnost regeneracije tkiva mrtvih ćelija kože.

Kakao ima visoka energetska svojstva, pa je odličan za djecu u razvoju i sportiste, jer biljna vlakna pomažu u jačanju i obnavljanju mišića. Osobe koje su sklone depresiji treba da uvrste kakao u svoju redovnu ishranu zbog velike količine magnezijuma.

