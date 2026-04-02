Logo
Large banner

Ruska PVO oborila 147 ukrajinskih dronova

Autor:

ATV
02.04.2026 08:41

Komentari:

0
Руска ПВО оборила 147 украјинских дронова
Foto: Tanjug / AP

Dežurna sredstva ruske PVO oborila su tokom protekle noći 147 ukrajinskih bespilotnih letjelica, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Konkretno, ruski borci su presreli i uništili dronove iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kurske, Smolenske, Tulske i Kaluške oblasti, kao i iznad Krasnodarskog kraja, Republike Krim, Baškirije i Adigeje, a takođe i iznad voda Crnog i Azovskog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, prenosi RT Balkan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

PVO

Rusija

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner