Tramp: Makrona zlostavlja žena, nije htio da pošalje brodove u Ormuz

02.04.2026 08:30

Трамп: Макрона злоставља жена, није хтио да пошаље бродове у Ормуз
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Tramp je u obraćanju američkoj naciji iz Bijele kuće ponovo napao Makrona, a pomenuo je i udarac koji je Brižit Makron zadala francuskom predsjedniku, prilikom izlaska iz aviona na svečanom dočeku, u maju prošle godine tokom turneje po Jugoistočnoj Aziji.

"Njegova žena se prema njemu veoma loše ponaša, jedva se oporavio od desnog udarca koji je dobio u vilicu", rekao je Tramp.

Američki predsjednik je rekao da je tokom telefonskog razgovora sa Makronom od Francuske zatražio pomoć u zauzimanju Ormuskog moreuza, u kojem je Iran blokirao pomorski saobraćaj.

"Emanuele, voljeli bismo da imamo pomoć u Zalivu, čak i ako oborimo sve rekorde, eliminišemo loše momke i uništimo balističke rakete ... Da li biste mogli odmah da pošaljete ratne brodove", rekao je Tramp, govoreći o toku razgovora sa Makronom.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Kada ne razumijete Republiku Srpsku

Prema njegovim riječima, Makron je odbio, rekavši mu da Francuska može da pošalje brodove "kada se rat dobije".

Tramp je rekao da nije blagonaklono prihvatio ovo odbijanje, i da mu je odgovorio "ne, ne, ne trebaju mi kada se rat završi, Emanuele".

Makron je juče ponovio da Francuska "nije bila konsultovana" o pokretanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, i da "ne učestvuje" u tome.

Više iz rubrike

Svijet

Hitno upozorenje Amerike: Napad moguć u narednih 24 do 48 sati

3 d

0
Svijet

Incident u Austriji: Hrvat tražio neisplaćene plate, pa dobio batine od kolega

3 d

0
Svijet

Australija uvodi brutalne zabrane za kockanje, evo šta se sve mijenja

3 d

0
Svijet

Tramp: Vratićemo Iran u kameno doba (VIDEO)

3 d

0

Željko Obradović progovorio o povratku

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

