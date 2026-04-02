Tramp: Makrona zlostavlja žena, nije htio da pošalje brodove u Ormuz

Tramp je u obraćanju američkoj naciji iz Bijele kuće ponovo napao Makrona, a pomenuo je i udarac koji je Brižit Makron zadala francuskom predsjedniku, prilikom izlaska iz aviona na svečanom dočeku, u maju prošle godine tokom turneje po Jugoistočnoj Aziji.

"Njegova žena se prema njemu veoma loše ponaša, jedva se oporavio od desnog udarca koji je dobio u vilicu", rekao je Tramp.

Američki predsjednik je rekao da je tokom telefonskog razgovora sa Makronom od Francuske zatražio pomoć u zauzimanju Ormuskog moreuza, u kojem je Iran blokirao pomorski saobraćaj.

"Emanuele, voljeli bismo da imamo pomoć u Zalivu, čak i ako oborimo sve rekorde, eliminišemo loše momke i uništimo balističke rakete ... Da li biste mogli odmah da pošaljete ratne brodove", rekao je Tramp, govoreći o toku razgovora sa Makronom.

Prema njegovim riječima, Makron je odbio, rekavši mu da Francuska može da pošalje brodove "kada se rat dobije".

Tramp je rekao da nije blagonaklono prihvatio ovo odbijanje, i da mu je odgovorio "ne, ne, ne trebaju mi kada se rat završi, Emanuele".

Makron je juče ponovio da Francuska "nije bila konsultovana" o pokretanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, i da "ne učestvuje" u tome.