Snimljen uznemirujući pokušaj ubistva: Pokušao gurnuti čovjeka pod voz

Muškarac star 26 godina optužen je za pokušaj ubistva nakon što je, prema navodima tužilaštva, pokušao gurnuti nepoznatu osobu pod nadolazeći voz na željezničkoj stanici u Sijetlu.

Kako prenose američki mediji, riječ je o Elisiu Melendezu, koji je 19. marta navodno prišao žrtvi s leđa upravo u trenutku kada je voz ulazio u stanicu, te pokušao da je gurne na šine.

Hronika Blokiran dio grada: Bačene dvije bombe na teretanu

Prema sudskim dokumentima, muškarac je uspio zadržati ravnotežu i izbjeći pad, iako je napadnut dva puta.

Istražioci navode da snimci nadzornih kamera pokazuju kako je osumnjičeni tempirao napad u trenutku dolaska voza, što, kako tvrde tužioci, ukazuje na namjeru da nanese maksimalnu štetu.

Nakon incidenta, Melendez je pobjegao sa mjesta događaja, ali je nekoliko dana kasnije identifikovan i uhapšen u jednoj ustanovi za liječenje.

Tokom ispitivanja negirao je učešće u napadu, tvrdeći da je možda neko drugi nosio njegovu odjeću, pa čak i izjavio: 'Možda je to bio moj blizanac kojeg nemam'.

Svijet Hitno upozorenje Amerike: Napad moguć u narednih 24 do 48 sati

Tužilaštvo je zatražilo da mu se odredi kaucija od 750.000 dolara, uz obrazloženje da predstavlja opasnost za javnost.

Sudski zapisi otkrivaju i da Elisio Melendez ima dijagnostikovanu šizofreniju te raniju istoriju nasilnih incidenata, uključujući slučaj iz 2019. godine koji je odbačen jer nije bio sposoban za suđenje.

Nakon toga je bio smješten u psihijatrijsku ustanovu, a kasnije pušten uz nadzor. Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanja bezbjednosti u javnom prevozu i tretmana osoba s ozbiljnim mentalnim poteškoćama.