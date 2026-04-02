U toku velika akcija policije u Gradišci, zaplijenjena velika količina "skanka"

Autor:Ognjen Matavulj
Komentari:0
Na području Gradiške u toku je velika akcija policije u kojoj je uhapšeno više osoba i zaplijenjena je velika količina marihuane, saznaje ATV.
Akciju sprovode policijski službenici PU Gradiška, Žandarmerije, Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i SAJ.
”Akcija se sprovodi s ciljem suzbijanja i procesuiranja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika. U toku su pretresi na više lokacija, a u dosadašnjim aktivnostima uhapšeno je šest osoba osumnjičenih za nedozvoljenu proizvodnju i promet droge”, kaže izvor ATV-a.
ATV nezvanično saznaje da je do sada zaplijenjeno oko 50 kilograma marihuane.
Više informacija biće poznato u toku dana.
