U toku velika akcija policije u Gradišci, zaplijenjena velika količina "skanka"

Na području Gradiške u toku je velika akcija policije u kojoj je uhapšeno više osoba i zaplijenjena je velika količina marihuane, saznaje ATV.

Akciju sprovode policijski službenici PU Gradiška, Žandarmerije, Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i SAJ.

”Akcija se sprovodi s ciljem suzbijanja i procesuiranja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika. U toku su pretresi na više lokacija, a u dosadašnjim aktivnostima uhapšeno je šest osoba osumnjičenih za nedozvoljenu proizvodnju i promet droge”, kaže izvor ATV-a.

ATV nezvanično saznaje da je do sada zaplijenjeno oko 50 kilograma marihuane.

Više informacija biće poznato u toku dana.