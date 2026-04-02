Logo
Large banner

U toku velika akcija policije u Gradišci, zaplijenjena velika količina "skanka"

Autor:

Ognjen Matavulj
02.04.2026
08:56=>13:08

Komentari:

0
У току велика акција полиције у Градишци, заплијењена велика количина "сканка"
Foto: ATV

Na području Gradiške u toku je velika akcija policije u kojoj je uhapšeno više osoba i zaplijenjena je velika količina marihuane, saznaje ATV.

Akciju sprovode policijski službenici PU Gradiška, Žandarmerije, Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i SAJ.

”Akcija se sprovodi s ciljem suzbijanja i procesuiranja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe narkotika. U toku su pretresi na više lokacija, a u dosadašnjim aktivnostima uhapšeno je šest osoba osumnjičenih za nedozvoljenu proizvodnju i promet droge”, kaže izvor ATV-a.

ATV nezvanično saznaje da je do sada zaplijenjeno oko 50 kilograma marihuane.

Više informacija biće poznato u toku dana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gradiška

Policija

skank

Akcija Brazil

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner