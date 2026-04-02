Užas u SAD: Bebu ubio zalutali metak

Sedmomjesečna beba, koja je bila u kolicima, poginula je od zalutalog metka, kada je muškarac na mopedu pucao na grupu ljudi na trotoaru u naselju Bruklin u Njujorku, saopštila je danas gradska policija.

U saopštenju policija navodi da se vjeruje da je pucnjava, koja se dogodila juče u popodnevnim satima, povezana sa bandom, i da je beba slučajna žrtva, prenosi AP.

"Nema riječi koje mogu da zaliječe bol koji ova porodica trenutno osjeća. Život koji je jedva počeo oduzet je u trenutku", rekao je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani na konferenciji za novinare, u blizini mjesta gdje se pucnjava dogodila.

Moped, na kojem su bila dvojica muškaraca, od kojih je jedan pucao na grupu ljudi, sudario se nakon pucnjave sa automobilom.

"Tom prilikom je jedan od njih povrijeđen i prebačen je u bolnicu, gdje se nalazi u policijskom pritvoru, dok je drugi pobjegao sa lica mjesta, i za njim se još traga", rekla je policijska komesarka Džesika Tiš.