Logo
Large banner

Упао у стан, па тукао људе пред малољетном дјецом: Ево какву казну је добио

Извор:

Телеграф

31.01.2026

11:11

Коментари:

0
Упао у стан, па тукао људе пред малољетном дјецом: Ево какву казну је добио
Фото: Танјуг/АП

М. М. (38) из Чачка осуђен је на четири мјесеца кућног затвора због насилничког понашања, јер је 15. фебруара 2024. године насилно упао у стан у Улици Бате Јанковића и физички напао више особа, и то у присуству малољетне дјеце.

Он је око 15.40 часова обио улазна врата стана у којем су боравили С. Д. и Ј.П са малољетном дјецом Ф. П. (14) и Ж. П. (11). По уласку у стан, без икаквог повода, више пута је ударио С. Д затвореном шаком у предјелу главе, нанијевши му лаке тјелесне повреде, потврђено је за РИНУ у Основном суду у Чачку.

Евро паре новац

Занимљивости

Срећа и изобиље стижу на велика врата: Ова 4 знака коначно могу одахнути

Насиље се потом наставило и према Ј. П, којој је покушао да одузме мобилни телефон док је намјеравала да позове помоћ. Дјеца су, уплашена и узнемирена, почела да плачу и вриште, а када су покушала да побјегну из стана како би потражила помоћ, окривљени их је сустигао у ходнику зграде и грубо вратио назад у стан.

У даљем току инцидента, окривљени М. М. је узео двије дрвене даске и њима више пута ударио С. Д, а приликом изласка из стана обратио се оштећенима ријечима: "Видјећемо се ми још".

Суд је оцијенио да је оваквим понашањем озбиљно нарушено спокојство грађана и изазван страх код оштећених и дјеце, због чега му је изречена казна затвора која ће се издржавати у кућним условима уз електронски надзор.

SRĐAN-MAZALICA-230925

Република Српска

Мазалица: Уставни суд Српске потврдио да избор Тришић Бабић није нелегалан

У питању је првостепена пресуда и на њу је дозвољена жалба.

Подијели:

Тагови:

Насиље

физички напад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Једна навика годишње убије 19.000 људи

Друштво

Једна навика годишње убије 19.000 људи

13 ч

0
Сакс: Европа на путу самоуништења

Свијет

Сакс: Европа на путу самоуништења

13 ч

0
Тијело убијене Марије пронађено у смећу: Није једина жртва, полиција затекла ужас

Свијет

Тијело убијене Марије пронађено у смећу: Није једина жртва, полиција затекла ужас

13 ч

0
Графит који позива на убиство Пуповца у Загребу

Регион

Графити са позивом на убиство Пуповца и усташким симболима у Загребу

13 ч

1

Више из рубрике

Маскиран покуцао на врата, па потегао пиштољ: Полиција открила један детаљ

Хроника

Маскиран покуцао на врата, па потегао пиштољ: Полиција открила један детаљ

13 ч

0
Прешао у супротну траку, па се закуцао у камион

Хроника

Прешао у супротну траку, па се закуцао у камион

15 ч

0
Тинејџер крвнички претучен: Бјежао од насилника, пролазници плакали

Хроника

Тинејџер крвнички претучен: Бјежао од насилника, пролазници плакали

1 д

0
Представљао се као хуманитарац, па опељешио старији брачни пар

Хроника

Представљао се као хуманитарац, па опељешио старији брачни пар

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner