Упао у стан, па тукао људе пред малољетном дјецом: Ево какву казну је добио

М. М. (38) из Чачка осуђен је на четири мјесеца кућног затвора због насилничког понашања, јер је 15. фебруара 2024. године насилно упао у стан у Улици Бате Јанковића и физички напао више особа, и то у присуству малољетне дјеце.
Он је око 15.40 часова обио улазна врата стана у којем су боравили С. Д. и Ј.П са малољетном дјецом Ф. П. (14) и Ж. П. (11). По уласку у стан, без икаквог повода, више пута је ударио С. Д затвореном шаком у предјелу главе, нанијевши му лаке тјелесне повреде, потврђено је за РИНУ у Основном суду у Чачку.
Насиље се потом наставило и према Ј. П, којој је покушао да одузме мобилни телефон док је намјеравала да позове помоћ. Дјеца су, уплашена и узнемирена, почела да плачу и вриште, а када су покушала да побјегну из стана како би потражила помоћ, окривљени их је сустигао у ходнику зграде и грубо вратио назад у стан.
У даљем току инцидента, окривљени М. М. је узео двије дрвене даске и њима више пута ударио С. Д, а приликом изласка из стана обратио се оштећенима ријечима: "Видјећемо се ми још".
Суд је оцијенио да је оваквим понашањем озбиљно нарушено спокојство грађана и изазван страх код оштећених и дјеце, због чега му је изречена казна затвора која ће се издржавати у кућним условима уз електронски надзор.
У питању је првостепена пресуда и на њу је дозвољена жалба.
