Једна навика годишње убије 19.000 људи

Извор:

СРНА

31.01.2026

10:58

Једна навика годишње убије 19.000 људи
Фото: pexels/Irina Iriser

У Србији годишње умре око 19.000 људи од болести повезаних са пушењем, што чини око 20 одсто свих смртних случајева у земљи, саопштио је Градски завод за јавно здравље Београд поводом 31. јануара - Националног дана без дувана.

У саопштењу се наводи да се Србија налази међу земљама са високом заступљености пушача, као и да пушење и даље представља један од највећих фактора ризика за хроничне незаразне болести, укључујући кардиоваскуларне, малигне и хроничне болести плућа.

Алармантни су подаци из 2024. године који показују да је више од половине ученика првих и других разреда средњих школа у Србији бар једном пробало електронске цигарете, а да их редовно користи више од трећине, што представља драматични скок употребе у односу на резултате претходног истраживања из 2019. године.

Заступљеност кориштења електронских цигарета примјетно је већа међу дјевојчицама.

Тржиште се непрекидно обогаћује новим трендовима, а један од њих су и никотинске врећице које је пробало 8,8 одсто ученика првих и других разреда средњих школа, а редовно их користи 4,5 одсто, у овом случају уз већу популарност код дјечака, наводи се у саопштењу.

Промоција ових алтернативних производа као "здравијих" ствара често лажну слику ових производа, чиме се потцјењују потенцијалне здравствене посљедице и тенденциозно утиче на одлуку младих да их пробају.

Према подацима из 2023. године, чак 37,9 одсто одраслих повремено или свакодневно пуши цигарете, што Србију сврстава међу земље са највишом распрострањености пушења у Европи, али и шире.

Ова навика је и даље нешто учесталија код мушкараца, мада се и код жена годинама биљежи растући тренд.

Највећи број пушача, њих 81,8 одсто пуши свакодневно, а сваки пети међу њима дневно попуши више од једне паклице цигарета.

Према подацима из 2023. године, 18,4 одсто одраслих становника Србије је макар једном пробало електронске цигарете и то највише у старосној групи од 25 до 34 године.

Такође, пасивно пушење представља доказани здравствени ризик, посебно за дјецу, труднице, старије особе и хроничне болеснике, а стручњаци упозоравају да висока заступљеност пушења у популацији директно доприноси повећаном морбидитету и морталитету.

pušenje

nikotin

здравље

