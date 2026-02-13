Logo
Vulić: Ustavnopravna komisija potvrdila da Šmit nije visoki predstavnik nego razarač Dejtona

13.02.2026

13:51

Вулић: Уставноправна комисија потврдила да Шмит није високи представник него разарач Дејтона
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je Srni da je Ustavnopravna komisija usvojenim zaključcima potvrdila da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik već razarač Dejtonskog mirovnog sporazuma i dejtonske BiH.

Nakon što je Ustavnopravna komisija na današnjoj sjednici usvojila zaključak kojim je konstatovala da visoki predstavnik nema ustavnu nadležnost da donosi zakone, zbog čega su neustavne odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, Vulićeva je napomenula da je u ranijim periodima sve intervencije visokih predstavnika na zakonodavstvo BiH morala potvrditi Parlamentarna skupština BiH.

Vulićeva je podsjetila i da je uputila poslaničko pitanje i tražila da joj se dostavi kada je i na kojoj sjednici Predstavničkog ili Doma naroda, Parlamentarna skupština BiH raspravljala ili usvojila izmjene i dopune Krivičnog zakona BiH, koje su objavljene u Službenom glasniku BiH 47/23, te da je u februara prošle godine dobila odgovor da te izmjene i dopune nikada nisu razmatrane na sjednicama domova Parlamentarne skupštine BiH.

"Kolegijum sekretara Parlamentarne skupštine BiH je potvrdio da izmjene i dopune Člana četiri Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH nisu nikada bile predložene, inicirane, niti se o njima raspravljalo u Parlamentarnoj skupštini BiH", rekla je Vulićeva.

Ona je zaključila da je Ustavnopravna komisija profesionalna.

Sanja Vulić

Kristijan Šmit

PD PS BiH

