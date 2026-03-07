Tramp najavio: Ova zemlja je "sljedeća na redu"

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da su američki napadi na Iran značajno oštetili vojne kapacitete zemlje, kao i da su su američke snage uništile 42 broda iranske mornarice za tri dana.

U govoru na samitu "Američki štit" u svom odmaralištu u Doralu, na Floridi, Tramp je napad na Iran predstavio je kao veliki uspjeh.

Gledajući ministra odbrane Pita Hegseta, rekao je: "Pite, fantastičan si. Radiš odličan posao. Ponosan sam na tebe".

Tramp se u obraćanju latinoameričkim liderima pravdao da nije militarista, jer je "završio osam ratova", a za sukob sa Iranom je rekao da će biti gotov najviše "za nekoliko dana".

Kuba sljedeća na redu

Poslije toga, najavio je američki predsjednik, dolazi red na Kubu.

"Kuba je na izdisaju. Nemaju para, nemaju nafte, imaju lošu ideologiju", rekao je Tramp i dodao, "Pobrinuću se za Kubu".

Po američkim predsjedniku, nedavni desant na Venecuelu, sadašnje operacije u Ekvadoru i planirane operacije na Kubi su dokaz nove doktrine da SAD "neće dozvoliti prisustvo neprijateljskog uticaja u našoj hemisferi".

Hegset u svom obraćanju nije spomenuo sukob sa Iranom, dok je državni sekretar Marko Rubio govorio i na španskom.

Samitu u Doralu prisustvuju predstavnici Argentine, Bolivije, Čilea, Kostarike, Dominkanske republike, Ekvadora, El Salvadora, Gijane, Hondurasa, Paname, Paragvaja, Trinidada i Tobaga.

Samit je posvećen osnivanju "Američke antikartel koalicije" za borbu protiv narko-kartela, ali na njemu ne učestvuju Brazil, Meksiko i Kolumbija.