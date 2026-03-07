Orban: Zadržavamo novac od Ukrajinaca dok se ne razjasni vlasništvo

Izvor:
07.03.2026
Mađarska će zadržati novac zaplijenjen od Ukrajinaca dok se ne razjasni njegovo vlasništvo, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
"Odlučićemo o sudbini zaplijenjenog novca kada saznamo o čemu je riječ. Do tada će mirno ležati ovdje", rekao je Orban na predizbornom skupu u Debrecenu.
Mađarska presrela transport novca: Zaplijenjeno 40 miliona dolara i zlato, uhapšeni nosili taktičke uniforme
Mađarska nacionalna poreska i carinska uprava saopštila je 5. marta da je privela sedam ukrajinskih državljana zbog sumnje na pranje novca.
Kod njih je zaplijenjeno 40 miliona dolara, 35 miliona evra i devet kilograma zlata prilikom transportovanja iz Austrije u Ukrajinu.
Mađarska je ovim povodom zatražila objašnjenje od Ukrajine.
