Orban: Zadržavamo novac od Ukrajinaca dok se ne razjasni vlasništvo

Mađarska će zadržati novac zaplijenjen od Ukrajinaca dok se ne razjasni njegovo vlasništvo, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Odlučićemo o sudbini zaplijenjenog novca kada saznamo o čemu je riječ. Do tada će mirno ležati ovdje", rekao je Orban na predizbornom skupu u Debrecenu.

Mađarska nacionalna poreska i carinska uprava saopštila je 5. marta da je privela sedam ukrajinskih državljana zbog sumnje na pranje novca.

Kod njih je zaplijenjeno 40 miliona dolara, 35 miliona evra i devet kilograma zlata prilikom transportovanja iz Austrije u Ukrajinu.

Mađarska je ovim povodom zatražila objašnjenje od Ukrajine.