Logo
Large banner

BiH na investicionoj mapi Kine: Predstavljanje u Pekingu

02.02.2026

11:08

Komentari:

0
БиХ на инвестиционој мапи Кине: Представљање у Пекингу

U Pekingu su 28. januara održana dva značajna događaja na kojima su predstavljeni investicioni potencijali i ključni sektori pogodni za ulaganje kineskih kompanija u BiH, kao i prednosti poslovnog okruženja u našoj zemlji.

Prvi događaj, održan u jutarnjim časovima, organizovalo je Kinesko-evropsko udruženje za ekonomsku i tehnološku saradnju. Okupljeno je više od 400 učesnika iz poslovne, institucionalne i akademske zajednice Kine i Evrope, uključujući i brojne predstavnike diplomatskog kora i privrednih komora.

Tema događaja bila je predstavljanje investicionih mogućnosti u Evropi, s posebnim akcentom na BiH, Italiju, Estoniju i zemlje Beneluksa. BiH je istaknuta kao zemlja sa povoljnim uslovima za dugoročna ulaganja.

Ambasador BiH u Kini, dr Siniša Berjan, obratio se prisutnima putem video-prezentacije. On je predstavio glavne konkurentske prednosti BiH, kao što su strateški položaj, stabilan poslovni ambijent, razvijeni energetski i industrijski kapaciteti, kao i fiskalne i poreske olakšice. Takođe, naglasio je mehanizme zaštite stranih investicija i prednosti poslovanja u slobodnim zonama.

U nastavku dana održan je drugi događaj – konferencija posvećena globalnom pozicioniranju kineskih brendova i njihovom izlasku na inostrana tržišta. Događaj je okupio više od 200 predstavnika diplomatskih misija i kineskih kompanija zainteresovanih za međunarodno širenje poslovanja, a njegovu organizaciju podržala je i Ambasada BiH, zajedno sa još sedam ambasada. Ambasador Berjan bio je uvodni govornik na ceremoniji otvaranja i učestvovao u panel diskusiji o širenju kineskih brendova u Evropi.

Панел дискусија о ширењу кинеских брендова
Panel diskusija o širenju kineskih brendova

Oba događaja omogućila su direktnu komunikaciju između kineskih privrednika i predstavnika Ambasade BiH, pružajući sveobuhvatan uvid u investiciono okruženje i moguće modele buduće saradnje.

Podijeli:

Tagovi:

Kina

Siniša Berjan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Најављено 250 КМ неопорезиве помоћи радницима

Ekonomija

Najavljeno 250 KM neoporezive pomoći radnicima

4 h

0
УИО: У јануару прикупљено пет милиона КМ више индиректних пореза

Ekonomija

UIO: U januaru prikupljeno pet miliona KM više indirektnih poreza

4 h

0
Мала општина у БиХ има више радних мјеста него радника

Ekonomija

Mala opština u BiH ima više radnih mjesta nego radnika

4 h

0
Пад злата на берзама

Ekonomija

Pad zlata na berzama

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

18

55

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

18

49

Slon usmrtio turistu u Nacionalnom parku na Tajlandu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner