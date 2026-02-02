BiH na investicionoj mapi Kine: Predstavljanje u Pekingu

U Pekingu su 28. januara održana dva značajna događaja na kojima su predstavljeni investicioni potencijali i ključni sektori pogodni za ulaganje kineskih kompanija u BiH, kao i prednosti poslovnog okruženja u našoj zemlji.

Prvi događaj, održan u jutarnjim časovima, organizovalo je Kinesko-evropsko udruženje za ekonomsku i tehnološku saradnju. Okupljeno je više od 400 učesnika iz poslovne, institucionalne i akademske zajednice Kine i Evrope, uključujući i brojne predstavnike diplomatskog kora i privrednih komora.

Tema događaja bila je predstavljanje investicionih mogućnosti u Evropi, s posebnim akcentom na BiH, Italiju, Estoniju i zemlje Beneluksa. BiH je istaknuta kao zemlja sa povoljnim uslovima za dugoročna ulaganja.

Ambasador BiH u Kini, dr Siniša Berjan, obratio se prisutnima putem video-prezentacije. On je predstavio glavne konkurentske prednosti BiH, kao što su strateški položaj, stabilan poslovni ambijent, razvijeni energetski i industrijski kapaciteti, kao i fiskalne i poreske olakšice. Takođe, naglasio je mehanizme zaštite stranih investicija i prednosti poslovanja u slobodnim zonama.

U nastavku dana održan je drugi događaj – konferencija posvećena globalnom pozicioniranju kineskih brendova i njihovom izlasku na inostrana tržišta. Događaj je okupio više od 200 predstavnika diplomatskih misija i kineskih kompanija zainteresovanih za međunarodno širenje poslovanja, a njegovu organizaciju podržala je i Ambasada BiH, zajedno sa još sedam ambasada. Ambasador Berjan bio je uvodni govornik na ceremoniji otvaranja i učestvovao u panel diskusiji o širenju kineskih brendova u Evropi.

Panel diskusija o širenju kineskih brendova

Oba događaja omogućila su direktnu komunikaciju između kineskih privrednika i predstavnika Ambasade BiH, pružajući sveobuhvatan uvid u investiciono okruženje i moguće modele buduće saradnje.