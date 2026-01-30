Ambasada BiH u Kini i ambasador Siniša Berjan dvostruki dobitnici Fred nagrade

Dana 22. januara 2026. godine, u Pekingu je svečano održana manifestacija „Ceremonija dodjele Globalne Fred nagrade i Međunarodni salon ekonomske, trgovinske i kulturne saradnje“. Među sedam Globalnih Fred nagrada dodjeljenih tom prilikom, Ambasada BiH u Kini dobitnik je „Globalne Fred nagrade za međunarodnu ekonomsku saradnju“, kao priznanje za kontinuirane i zapažene aktivnosti u oblasti unapređenja ekonomske saradnje.

Nagrada je dodijeljena za niz konkretnih aktivnosti i inicijativa koje je Ambasada realizovala u proteklom periodu, a koje su u potpunosti usklađene sa misijom Globalne Fred nagrade, koja zagovara međunarodnu saradnju i zajedničku korist.

Istovremeno, Siniša Berjan, ambasador BiH u Kini, dobitnik je „Globalne Fred nagrade za doprinos međunarodnoj izvrsnosti“ kao priznanje za njegova izuzetna diplomatska dostignuća i izvanredan doprinos prekograničnoj saradnji. Brojni kineski i strani gosti, uključujući diplomatske izaslanike, privredne lidere i akademske elite, okupili su se kako bi svjedočili ovom dvostrukom svečanom trenutku koji ističe plodne rezultate bilateralne saradnje i snagu lične diplomatije.

Prema zvaničnom obrazloženju međunarodnog žirija i pisanju svjetskih medija, dvostruka nagrada dodijeljena Ambasadi i ambasadoru Berjanu predstavlja visoko priznanje za posvećenost Ambasade unapređenju sveukupne saradnje između Kine i BiH, kao i potpunu potvrdu izuzetne diplomatske prakse ambasadora Berjana i njegovog dalekosežnog uticaja u promovisanju globalne, raznovrsne saradnje od trenutka stupanja na dužnost. Tom prilikom, posebno je istaknut ambasadorov značajan doprinos produbljivanju bilateralnih odnosa između Kine i BiH, uključujući njegovo aktivno učešće u uspostavljanju više bratimskih odnosa između gradova dvije zemlje, kao i kontinuiranu promociju ekonomije BiH, investicionih potencijala, kulture, turizma i akademske saradnje na međunarodnoj sceni.

Međunarodni žiri nagrade je naglasio da su i dostignuća Ambasade i pragmatične inicijative ambasadora Berjana u oblasti saradnje u potpunosti usklađeni sa misijom Globalne Fred nagrade, koja promoviše međunarodnu saradnju i obostranu korist.

Prilikom prijema nagrada, ambasador Berjan izrazio je iskrenu zahvalnost međunarodnom odboru Globalne Fred nagrade, kao i svim stranama koje podržavaju saradnju između Kine i BiH. On je istakao da ova dva priznanja pripadaju zajedničkim naporima institucija i privrednih subjekata obje zemlje na unapređenju bilateralne saradnje i jačanju međunarodnih odnosa.

Kao autoritativno priznanje sa globalnim uticajem, Globalna Fred nagrada, sa sjedištem u Kanadi, posvećena je odavanju priznanja istaknutim institucijama i pojedincima koji unapređuju međunarodnu saradnju na obostranu korist, koordinirani razvoj i kulturnu razmjenu. Objavljena vijest o dodjeli Globalnih Fred nagrada privukla je pažnju medija širom svijeta, naročito u Kanadi, SAD i Kini.



