Putovanje iz snova postalo noćna mora zbog smrtonosnog virusa

Putovanje iz snova na kruzeru MV Hondius, od Argentine do Afrike, pretvorilo se u ozbiljnu zdravstvenu krizu nakon izbijanja hantavirusa, opasne bolesti koju prenose glodari.

Šta je do sada poznato:

Na kruzeru MV Hondius izbila je zaraza hantavirus, koji prenose glodari.

Potvrđena su najmanje tri smrtna slučaja, dok je više putnika i članova posade oboljelo.

Brod je plovio od Argentine ka Antarktiku i dalje prema Africi.

Vlasti Zelenortskih Ostrva zabranile su iskrcavanje zbog rizika po javno zdravlje.

Na brodu se nalazi oko 87 putnika i 24 člana posade, a među njima ima i zaraženih.

Svjetska zdravstvena organizacija koordiniše evakuaciju i medicinsku procjenu.

Među putnicima su i troje državljana Crne Gore.

Hantavirus se rijetko prenosi sa čovjeka na čovjeka, ali može izazvati teške respiratorne probleme.

Inkubacija traje od 1 do 8 sedmica, što dodatno komplikuje situaciju.

Na kruzeru ne postoje uslovi za adekvatno liječenje, jer ne postoji specifičan lijek za ovu bolest.

Prema dosadašnjim informacijama, tri osobe su preminule, dok je više putnika oboljelo, a situacija na brodu dodatno se zakomplikovala zbog zabrane iskrcavanja na Zelenortskim Ostrvima.

Brod kojim upravlja holandska kompanija Okeanvajd Edspedišn, putovao je na relaciji od Argentine ka Antarktiku kada je prijavljena pojava simptoma, prenio je AP.

Vlasti Zelenortskih Ostrva odbile su da dozvole iskrcavanje putnika zbog rizika po javno zdravlje, pa brod ostaje u otvorenim vodama. Prema navodima, na brodu je 24 člana posade i 87 putnika, dok su među bolesnima i članovi posade sa respiratornim simptomima. SZO je saopštila da koordinišea evakuaciju i medicinsku procjenu, uz upozorenje da je rizik za širu javnost nizak, ali da su istrage u toku.

Ovaj kruzer isplovio je prije oko tri nedjelje iz Argentine sa oko 150 putnika, obilazeći Antarktik i druge destinacije na putu ka Africi. Međutim, nakon pojave prvih simptoma kod putnika, putovanje je naglo prekinuto ozbiljnom medicinskom situacijom. Brod se trenutno nalazi u blizini obale Zelenortskih Ostrva, gdje vlasti nisu dozvolile iskrcavanje, čak ni putnicima kojima je potrebna hitna medicinska pomoć.

Na kruzeru troje državljana Crne Gore

Sada se pojavila informaciju da su među 150 putnika na ovom kruzeru i troje državljana Crne Gore.

Milan Sekulović, novinar i urednik Gradske TV iz Podgorice istakao je govoreći za emisiju “Redakcija” da je Institut za javno zdravlje juče izdao saopštenje u kojem je obavijestio da se na kruzeru nalaze crnogorski državljani.

"Institut je takođe potvrdio da se radi o hantavirusu, te su naveli koji su simptomi. Oni u ovom trenutku prate situaciju, a pokušaće i da uspostave mjere kojima će se crnogorski državljani zaštititi. Imali smo situaciju gdje su ljudi bili zarobljeni na tankerima u Iranu, a sada imamo situaciju sa bolešću na kruzeru. Ovo je bila standardna procedura kako bi država zaštitila građane i njihove interese ", kazao je Sekulović.

Dodaje da ne postoje dodatne informacije o širenju virusa.

"Kruzeri su zatvoreni sistemi i, prema nekim informacijama koje sam uspio da dobijem, problem je što na brodu ne postoje uslovi za liječenje ovakvih bolesti. Ne postoje uslovi da se ljudi zbrinu. Konkretno, lijek za ovu bolest ne postoji već se kombinuje terapija koja se koristi za tretiranje gripa", istakao je on.

Tvrdi i da je pomenuti kruzer izolovan usljed straha ostalih ljudi, te da su doktori vrlo zbunjeni o tome šta da rade i kako da postupaju.

"Radi se o vrlo ozbiljnom virusu, koji je prilično rijedak, ne prenosi se lako ali je problem što se ni ta mogućnost u ovom trenutku ne isključuje. Ti ljudi i dalje nisu stupili u javnost, a pošto ne znamo ni ko se nalazi na kruzeru, pretpostavlja se da ti ljudi ne mogu da komuniciraju ni sa kim van njega. Nije Crna Gora toliko mala. Nadamo se da će se sve završiti kako treba i da će se naši građani vratiti živi i veseli", kazao je on.

Sa druge strane, Dr Saša Milićević, pedijatar o virusu je istakao da se jako ijetko prenosi te da je vrlo mala šansa da se dobije prelaskom sa čovjeka na čovjeka.

"Ovaj virus se prenosi preko glodara i miševa. Mogao bi da se prenese direktnim kontaktom kapljičnim putem ali je to izuzetno rijetko. Problem je što je inkubacija od jedne do osam nedjelja i to predstavlja problem. Postoji dva oblika ove bolesti a ovaj prvi napada disajne puteve, počinje sa temperaturom, kašljem i glavoboljom", kaže Milićević

Naglašava da ne bi bio u koži brodskim ljekarima.

"Ne postoji lijek koji je specifičan za to. Taj virus napada krvne sudove, koji su popustljivi i nakon čega nastaje problem u plućima. Može da napadne i bubrege i ti pacijenti zahtijevaju terapiju na intenzivnoj njezi, tako da na brodu nemaju uslove za liječenje. Govorili smo i pred Kovid da je Kina daleko i da taj virus ne može da dođe do nas, pa je došao. Kod tih virusa se nikada ne zna i ti ljudi moraju biti pod kontrolom. Ti virusi mutiraju", istakao je on.

Žrtve hantavirusa

Tri osobe su preminule, a jedan Britanac se bori za život nakon izbijanja teške respiratorne bolesti na krstarenju Atlantikom. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je šest sumnjivih slučajeva hantavirusa na brodu MV Hondius, koji je putovao iz Ušuaje u Argentini ka Zelenortskim Ostrvima u Africi.

Prva žrtva na brodu bio je muškarac (70), čije se tijelo trenutno nalazi na ostrvu Sveta Jelena, britanskoj teritoriji u južnom Atlantiku. Njegova supruga stara (69) godina takođe se razboljela i evakuisana je u Južnu Afriku, gdje je preminula u bolnici u Johanesburgu. Britanac istih godina takođe je prebačen u Johanesburg, gdje se nalazi na intenzivnoj njezi.