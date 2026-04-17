Vaterpolista optužen za jezivo zlostavljanje

Američka javnost šokirana je teškim skandalom nakon podnošenja tužbe protiv mladog vaterpoliste Luke van der Vuda, koji se tereti za navodno višegodišnje seksualno zlostavljanje saigrača.

Prema navodima iz tužbe, incidenti su se dešavali tokom nekoliko godina u elitnoj školi „Harvard Vestlejk“ u Los Anđelesu, jednoj od najpoznatijih sportskih i obrazovnih institucija u Sjedinjenim Američkim Državama.

U tužbi se detaljno navodi da su se napadi odvijali na više lokacija, uključujući bazen, svlačionice i tuševe. Žrtva tvrdi da je u više navrata bila izložena brutalnom zlostavljanju, dok su nadležni ostali nijemi na njegove vapaje.

Dodatnu težinu slučaju daje navod da su treneri i uprava škole bili upoznati sa dešavanjima, ali da nisu adekvatno reagovali. U dokumentima se ističe da su odgovorna lica svjesno „okretala glavu na drugu stranu“, čime je, kako se tvrdi, omogućeno sistematsko prikrivanje incidenata unutar ove prestižne ustanove.

Svijet Prilikom pada helikoptera osam osoba poginulo

Šokantan je i podatak da je isti sportista ranije već bio hapšen i kažnjavan zbog seksualnog napada, što je otvorilo ozbiljna pitanja o propustima u kontroli i nadzoru unutar školskog sportskog sistema.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a očekuje se da će pravosudni organi Sjedinjenih Američkih Država uskoro donijeti konačan epilog.

(Kurir)