Kajak: Bronzane medalje za Uroša Travara i Milicu Stanković na Evropskom kupu u Banjaluci

14.04.2026 14:48

Кајак кану клуб Врбас је, минулог викенда, био домаћин трећег кола Европског купа за јуниоре и сениоре, а борбу за медаље на ријеци Врбас водили су такмичари из девет репрезентација (Словеније, Хрватске, Србије, Словачке, Сјеверне Македоније, Мађарске, Чешке, Аустрије и Босне и Херцеговине).
Kajak kanu klub Vrbas je, minulog vikenda, bio domaćin trećeg kola Evropskog kupa za juniore i seniore, a borbu za medalje na rijeci Vrbas vodili su takmičari iz devet reprezentacija (Slovenije, Hrvatske, Srbije, Slovačke, Sjeverne Makedonije, Mađarske, Češke, Austrije i Bosne i Hercegovine).

Kajak kanu klub Vrbas nastupio je u sastavu Aljoša Travar, Anes Šudić, Petar Preradović, Emir Abdihodžić, Neven Kleut, Eliot Filipović, Ilija Kleut, Uroš Travar i Milica Stanković, a ostvareni su zapaženi rezultati.

Uroš Travar, u juniorskoj konkurenciji, okitio se bronzanim medaljama u sprintu i spustu, a bronzano odličje, u sprintu, osvojila je Milica Stanković.

„Prezadovoljan sam zbog ostvarenog rezultata. Konkurencija je, kao i svaki put, bila izuzetno jaka, a pokazao sam da sam u dobroj formi. Za mene su osvojene medalje veliki podstrek za dalji rad. Nastavljamo sa treningom i želimo da u još boljoj formi dočekamo predstojeće Svjetsko prvenstvo u Banjaluci”, rekao je Travar.

Zadovoljstvo ne krije ni Milica Stanković.

„Drago mi je što sam na svojoj rijeci osvojila evropsku medalju. Bila je ovo još jedna odlična prilika za provjeru forme uoči Svjetskog prvenstva. Na dobrom smo putu i na nama je da samo nastavimo sa napornim radom”, poručila je Milica Stanković.

U Kajak kanu klubu Vrbas ponosni su na organizaciju trke Evropskog kupa, a uspjeli su da se izbore i sa neočekivanim tehničkim problemima koji su ih zadesili uoči samog takmičenja.

„Vodostaj rijeke Vrbas je bio takav da smo morali da izmjestimo trku sa staze u kanjonu Tijesno i da je vozimo na gradskom lokalitetu kod Starog mlina. Ipak, uspjeli smo da za kratko vrijeme sve organizujemo tako da smo trku uspješno priveli kraju, a za organizaciju smo ponovo dobili sve pohvale od strane zvaničnika i takmičara. Za nas je ovo bila generalna proba uoči Svjetskog prvenstva koje nas očekuje u drugoj polovini maja i smatram da smo uspješno položili ispit. Vremena za predah nema i sada su sve misli usmjerene ka završnoj organizaciji Svjetskog prvenstva. Želja nam je da bude najbolje do sada i nadam se da ćemo, uz pomoć nadležnih koji su nam obećali podršku, ostvariti zadati cilj”, rekao je Nikola Stanković, direktor Kajak kanu kluba Vrbas.

Na banjalučkoj trci Evropskog kupa najuspješniji su bili takmičari iz reprezentacije Slovenije koji su ukupno osvojili 15 medalja (5 zlatnih, 7 srebrnih i 3 bronzane), a svim reprezentacijama koje su pristigle na rijeku Vrbas ovo je bilo i izborno takmičenje za predstojeće Svjetsko prvenstvo.

