Novak postaje voditelj! Društvo na velikoj sceni praviće mu jedna od najljepših sportistkinja svijeta!

Srpski teniser Novak Đoković i fristajl skijašica Ejlin Gu biće domaćini ovogodišnje ceremonije Laureus, koja će po prvi put u istoriji imati dvoje aktivnih sportista u ulozi voditelja, prenijela je danas ta organizacija.

Svečanost će biti održana 20. aprila u Madridu.

Đoković i Gu vodiće ceremoniju zajedno sa renomiranom sportskom novinarkom Amandom Dejvis, koja će i ove godine raditi intervjue sa laureatima.

Srpski teniser je petostruki dobitnik nagrade za najboljeg sportistu svijeta u izboru Laureusa, osvajač olimpijskog zlata i rekorder sa 24 grend slem titule, dok je Gu najtrofejnija fristajl skijašica u istoriji, višestruka olimpijska i svjetska šampionka.

"Laureus nagrade imaju posebno mjesto u mom srcu. One slave ne samo vrhunske rezultate, već i snagu sporta da mijenja svijet. Velika je čast biti dio ove večeri i voditi je zajedno sa Ejlin, izuzetnom sportistkinjom", izjavio je Đoković.

Gu je istakla da su Laureus nagrade posebne jer dolaze od samih sportista.

"To su nagrade koje nose poštovanje kolega i inspirišu milione mladih širom svijeta. Biti domaćin zajedno sa Novakom, čijoj se karijeri dugo divim, velika je privilegija", rekla je Gu.

