Logo
Large banner

Borac siguran protiv "fenjeraša": Sloboda bez šanse u "Boriku"

Autor:

ATV
17.04.2026 21:16

Komentari:

0
Борац сигуран против "фењераша": Слобода без шансе у "Борику"

Dobojska Sloga nakratko je u prošlom kolu prekinula pobjedničku seriju banjalučkog Borca, ali se tim Mirka Mikića vrlo brzo oporavio i očekivano u svom "Boriku" slavio protiv Slobode.

Kritike trenera Mikića i jednog od najiskusnijih Nebojše Grahovca kao da su urodile plodom, pa su rukometaši Borca odigrali veoma ozbiljno i ubjedljivo porazili rivala iz Tuzle 37:24.

Posljednjeplasirani tim lige nije imao šanse protiv "crveno-plavih", koji su u prvih 30 minuta stekli sigurnu prednost. Na pauzi između dva poluvremena Banjalučani su vodili 18:12.

Slično je bilo i u nastavku, gd‌je su domaći apsolutno kontrolisali meč i na kraju zasluženo slavili sa "plus 13".

Ravnopravno su Banjalučani rasporedili golove, pa su sa po pet pogodaka najefikasniji bili Nikša Trivunović, Miloš Nježić, Sergej Ševa i Amar Herić, dok su po četiri puta protivničku mrežu tresli Arsenije Bubić i Novak Petrović.

Prvo ime susreta bio je Maid Čolo. Rukometaš Slobode susret je završio sa sedam postignutih pogodaka, a po četiri puta su se u strijelce u redovima tuzlanskog tima upisali Nermin Šerbečić, Harun Šestan i Nikola Bašić.

Borac nakon 16. pobjede u sezoni ostaje na drugoj poziciji, dok je Sloboda i dalje zakucana za samo dno premijerligaške tabele, prenosi Mondo

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

18

22

16

22

07

21

55

21

55

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner