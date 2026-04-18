Cvijanovićeva: Spremnost Turske da podrži rješenja zasnovana na dogovoru domaćih lidera

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nakon sastanka članova Predsjedništva sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom zahvalila je za gostoprimstvo i spremnost te zemlje da sasluša stavove svih strana u BiH i podrži rješenja zasnovana na dogovoru domaćih lidera.

Cvijanovićeva je istakla da je bio dobar razgovor sa Erdoganom tokom radnog doručka na marginama Diplomatskog foruma u Antaliji.

"Još jedna prilika da naglasimo važnost poštovanja domaćih institucija i dijaloga demokratski izabranih predstavnika naroda kao ključa za prevazilaženje trenutnih izazova", napisala je Cvijanovićeva na društvenim mrežama.