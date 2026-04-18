Logo
Large banner

Novo pogoršanje situacije: Iran ponovo blokirao Hormuški moreuz

Autor:

ATV
18.04.2026 11:12

Komentari:

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Zajednička vojna komanda Islamske revolucionarne garde (IRGC) izdala je saopštenje u kojem tvrdi da se kontrola nad Hormuškim moreuzom sada „vratila u prethodno stanje“, jer su Amerikanci rekli da njihov potez deblokiranja moreuza neće značiti i prestanak američke blokade iranskih luka.

U saopštenju koje je prenijela iranska radiotelevizija IRIB, komanda IRGC-a navodi da su Sjedinjene Države „nastavile sa aktima piratstva i pomorske krađe pod krinkom takozvane blokade“.

„Iz tog razloga, kontrola Hormuškog moreuza vraćena je u prethodno stanje, i ovaj strateški plovni put je sada pod strogim upravljanjem i kontrolom oružanih snaga“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da sve dok Sjedinjene Američke Države ne uspostave punu slobodu plovidbe za brodove koji putuju iz Irana ka svojim odredištima i nazad, status Hormuškog moreuza ostaće pod strogom kontrolom i u svom prethodnom stanju.

Ova objava dolazi jutro nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da će američka blokada „ostati na snazi u punom kapacitetu“ sve dok Teheran ne postigne dogovor sa SAD-om, uključujući i onaj o svom nuklearnom programu.

Podsjetimo, juče je objavljeno da je Iran deblokirao Hormuški moreuz nakon što je postignut dogovor oko desetodnevnog primirja u Libanu. Ipak, takvo stanje zadržalo se svega nekoliko sati.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner