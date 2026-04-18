Tramp rekao šta će biti ako se Iran i SAD ne dogovore: Opet bombe!

18.04.2026 07:45

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da će blokada Hormuškog moreuza ostati na snazi i da će napadi biti nastavljeni ako ne bude postignut dogovor s Iranom, nakon što je Teheran saopštio da je u potpunosti ponovo otvorio moreuz za komercijalne brodove, ali i zaprijetio da će ga ponovo zatvoriti zbog američke blokade.

Na pitanje novinara u petak naveče šta će učiniti ako ne bude dogovora kada primirje s Iranom istekne naredne sedmice, Tramp je odgovorio: „Ne znam. Možda ga neću produžiti, ali blokada će ostati. Ali možda ga neću produžiti, pa ćete imati blokadu i, nažalost, moraćemo ponovo početi bacati bombe.“

Ipak, Tramp je novinarima koji su ga pratili u avionu "Air Force One" na putu za Vašington rekao i da „misli da će se to desiti“, misleći na postizanje dogovora, prenosi AP.

U subotu su se i dalje postavljala pitanja o tome koliku slobodu brodovi zaista imaju pri prolasku ovim morskim putem, dok je Teheran i dalje držao čvrst nadzor nad moreuzom i prijetio da će ga ponovo zatvoriti ako SAD zadrže blokadu iranskih brodova i luka.

Iranska objava u petak o otvaranju ovog ključnog morskog pravca, kroz koji prolazi 20 odsto svjetske nafte, uslijedila je u trenutku kada se činilo da se drži i desetodnevno primirje između Izraela i libanskog militantnog pokreta Hezbolah, kojeg podržava Iran.

U sukobima je ubijeno najmanje 3.000 ljudi u Iranu, gotovo 2.300 u Libanu, 23 u Izraelu i više od deset u državama Zaliva. Poginulo je i trinaest američkih vojnika.

Predsjednik Donald Tramp nedvosmisleno je odbacio ideju da Iran uvede bilo kakva ograničenja ili naplatu putarine na Hormuškom moreuzu.

„Ne. Ni slučajno. Ne. Ne“, rekao je Tramp. Dodao je da ne može biti putarina uz ograničenja. „Ne, neće biti putarina.“

