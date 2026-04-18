Tramp: Prilično dobre vijesti u vezi sa Iranom

ATV
18.04.2026 09:59

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je nedavno dobio dobre vijesti u vezi sa Bliskim istokom i Iranom, ali je odbio da iznese detalje.

"Dobili smo neke prilično dobre vijesti prije 20 minuta, izgleda da stvari na Bliskom istoku sa Iranom idu veoma dobro", rekao je Tramp novinarima.

Američki predsjednik nije precizirao o kakvim se vijestima radi, ali je dodao da su pregovori planirani za vikend.

Tramp je takođe izjavio da će jutros, po vašingtonskom vremenu, održati konferenciju za novinare, za koju je rekao da nije direktno povezana sa Iranom.

"Očekujem da će stvari ići dobro", istakao je Tramp.

SAD i Izrael pokrenuli su 28. februara napade na mete u Iranu, uključujući i Teheran, što je uzrokovalo štetu i civilne žrtve. Iran je odgovorio napadima na izraelsku teritoriju i američke vojne objekte na Bliskom istoku, prenosi Srna

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Iran

Bliski istok

Izrael

Više iz rubrike

Грушко: Москва ће одговорити на дискриминаторске мјере ЕУ

Svijet

Gruško: Moskva će odgovoriti na diskriminatorske mjere EU

3 h

0
Сусрет Ђорђе Мелони и Емануела Макрона у Паризу

Svijet

Meloni ostala u čudu zbog dočeka Makrona: Očigledno nije očekivala poljubac

4 h

1
"Џералд Форд" поново упловио у воде Блиског истока

Svijet

"Džerald Ford" ponovo uplovio u vode Bliskog istoka

4 h

0
Танкери у Ормуском мореузу

Svijet

SAD obnovile licencu za prodaju ruske nafte do 16. maja

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

35

Koliko su Zvezda i Partizan zaradili od Evrolige?

12

34

Dačić i Karan: Veze srpskog naroda sa obe strane Drine trajne i čvrste

12

18

Udala se Melina Džinović: Rekla "da" 23 godine starijem milioneru, zatvorili opštinu zbog njih

12

14

Željka Cvijanović sa Erdoganom: "Dobar razgovor tokom radnog doručka"

12

04

Art radar: Umjetnost izvan okvira i savremeni vizuelni jezik

