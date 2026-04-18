Tramp: Prilično dobre vijesti u vezi sa Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je nedavno dobio dobre vijesti u vezi sa Bliskim istokom i Iranom, ali je odbio da iznese detalje.

"Dobili smo neke prilično dobre vijesti prije 20 minuta, izgleda da stvari na Bliskom istoku sa Iranom idu veoma dobro", rekao je Tramp novinarima.

Američki predsjednik nije precizirao o kakvim se vijestima radi, ali je dodao da su pregovori planirani za vikend.

Tramp je takođe izjavio da će jutros, po vašingtonskom vremenu, održati konferenciju za novinare, za koju je rekao da nije direktno povezana sa Iranom.

"Očekujem da će stvari ići dobro", istakao je Tramp.

SAD i Izrael pokrenuli su 28. februara napade na mete u Iranu, uključujući i Teheran, što je uzrokovalo štetu i civilne žrtve. Iran je odgovorio napadima na izraelsku teritoriju i američke vojne objekte na Bliskom istoku, prenosi Srna