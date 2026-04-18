"Džerald Ford" ponovo uplovio u vode Bliskog istoka

Sukob na Bliskom istoku – 50. dan. Iran je saopšio da je Ormuski moreuz otvoren tokom trajanja primirja. Najveći nosač aviona u svijetu, američki "Džerald R. Ford", ponovo je uplovio u vode Bliskog istoka, izjavila su dva zvaničnika odbrane.

Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su za AP da je "Džerald R. Ford", koji je donedavno bio u istočnom Mediteranu, prošao kroz Suecki kanal, zajedno sa dva razarača, "Mahan" i "Vinston S. Čerčil".

Prema riječima zvaničnika, "Džerald R. Ford" se sada nalazi u Crvenom moru, gde se vratio poslije više od mjesec dana u Mediteranu.

(B92)