Otpao dio fasade sa zgrade u Banjaluci i oštetio vozila

Dio fasade otpao je sa zgrade u banjalučkom naselju Borik prilikom čega su oštećena parkirana vozila. Na sreću, nije bilo prolaznika i niko nije povrijeđen.
U ulici Živojina Mišića otpao je dio fasade sa zgrade koja se renovira. Zbog oštećenja vozila reagovala je i policija.
Riječ je o zgradi na kojoj se trenutno radi nova fasada, a prema našim saznanjima, otpao je dio stare fasade.
