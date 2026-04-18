Otpao dio fasade sa zgrade u Banjaluci i oštetio vozila

Dio fasade otpao je sa zgrade u banjalučkom naselju Borik prilikom čega su oštećena parkirana vozila. Na sreću, nije bilo prolaznika i niko nije povrijeđen.

U ulici Živojina Mišića otpao je dio fasade sa zgrade koja se renovira. Zbog oštećenja vozila reagovala je i policija.

Riječ je o zgradi na kojoj se trenutno radi nova fasada, a prema našim saznanjima, otpao je dio stare fasade.