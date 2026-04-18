Mještani naselja Lorka protiv gradnje mimo plana

Nismo protiv gradnje, ali jesmo mimo plana i zakona, poruka je mještana banjalučkog naselja Lorka. Nezadovoljni najavama gradske uprave protive se planiranoj izgradnji novih stambenih objekata, tvrdeći da je projekat u suprotnosti sa važećim regulacionim planom iz 2008. godine.

Na 211 stambenih jedinica i 20 poslovnih prostora, prema propisima, trebalo bi da bude obezbijeđeno 231 parking mjesto – a danas ih ima svega 92. Zbog toga mještani poručuju da nove gradnje neće biti ukoliko nije u skladu sa regulacionim planom. Upozoravaju da bi svaka izmjena značila trajno narušavanje prostora i kvaliteta života.

"Stanari Lorkinog naselja nisu protiv gradnje, mi smo samo zato da se poštuje najvažniji plan odnosno regulacioni plan za naše naselje i da ono što važi za stare stanare treba da važi i za nove, u tom kontekstu nećemo dozvoliti da se gradi ni metar onoga što je propisano regulacionim planom", kaže Ana Đurić, mještanin naselja Lorka.

"Dok nam se mažu oči raznim uređenjima Vrbasa, žičarama, dino parkovima, do tada sa strane prolaze ovakvi projekti ovakve građevine i mi jednostavno moramo da dignemo svoj glas i jasno poručimo da u ovom naselju gradska uprava neće izgraditi ništa ni metar mimo plana", rekao je Darko Đurić, mještanin naselja Lorka.

Od nekada mirne, dvosmjerne ulice, kažu, došli su do jednosmjerne. Tvrde da bi svaka nova gradnja bez plana dodatno pogoršala stanje.

"Ne možemo da dozvolimo da je neko ko je naumio da gradi da uzima i ono što nam je praktično manjak, mi nemamo dovoljno parking mjesta, ugrožen je saobraćaj u svim sferama u naselju i sada od toga čega nema treba još da se oduzme da bi neko zadovoljio neke svoje potrebe", rekao je Dalibor Mrša, mještanin naselja Lorka.

"Ovo je jedno porodično naselje gdje ima i djece i penzionera, gdje postoje svi uslovi za kvalitetan život, ta riječ kvalitetan neće postojati ako se svi navedeni koraci i sve prepreke ka tom kvalitetnom životu dese", rekla je Danka Ignjatović, mještanin naselja Lorka.

Iako su uputili desetine dopisa, odgovara iz Gradske uprave tvrde da nema. Suočavaju se, kako navode, sa ćutanjem administracije.

"Često smo u situaciji da doživljavamo ono što se zove ćutanje administracije, da podnesemo zahtjev, da se na zahtjev da se u određenom zakonom propisanom roku ne reaguje a onda smo opet dalje primorani da podnosimo žalbu zbog ćutanja administracije pa onda upravni spor", kaže Dalibor Mrša, mještanin naselja Lorka.

Već godinama traju problemi sa regulacionim planovima u gradu na Vrbasu, ističe struka. Banjaluka još nema novi urbanistički plan, dok je važeći donesen još 1975. godine. Iako je kao moguće rješenje predloženo da se obustavi usvajanje novih regulacionih planova do donošenja novog Urbanističkog, odbornici takvu inicijativu nisu podržali.

"Svi ovi regulacioni planovi koji se sada donose, koji se usvajaju, većinom su u suprotnosti sa starim urbanističkim planom tim iz '75 a jednim većim dijelom usvajaju se kako bi preduprijedili novi urbanistički plan koji bi Banjaluku predvidio značajno drugačiju u odnosu na onu kako ju kroje sadašnji regulacioni planovi", rekao je Aleksandar Jokić, advokat.

Iz Lorkinog naselja nezadovoljstvo ne kriju, a odluku da istraju- ne dovode u pitanje.

Građani Lorkinog naselja poručuju- ni metar mimo plana. Tvrde da je parkinga već sada premalo a nova gradnja dodatno pogoršava situaciju od nadležnih traže jedno da se poštuju pravila i zaštiti kvalitet života u njihovom naselju.