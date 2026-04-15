Žofri Lovernj opet "crno-bijeli": Bivši kapiten se vratio u Partizan

Francuski košarkaš Žofri Lovernj potpisao je ugovor sa Partizanom, saopštio je slavni beogradski klub.

"Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-bijelih se vratio svojoj kući. U junu 2014. godine, Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti.

Danas je iskusni centar, rođen 30. septembra 1991. godine, potpisao ugovor sa crno-bijelima i uskoro će se staviti na raspolaganje treneru Penjaroji", navodi se na zvaničnom sajtu Partizana.

Francuski košarkaš će u Partizanu nositi dres sa brojem 77.

Lovernj je pored Partizana igrao i za Šalon, Valensiju, Himki, Denver, Oklahomu, San Antonio, Čikago, Femerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt.