Logo
Large banner

Žofri Lovernj opet "crno-bijeli": Bivši kapiten se vratio u Partizan

Autor:

ATV
15.04.2026 15:25

Komentari:

0
Жофри Ловерњ опет "црно-бијели": Бивши капитен се вратио у Партизан
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Francuski košarkaš Žofri Lovernj potpisao je ugovor sa Partizanom, saopštio je slavni beogradski klub.

"Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-bijelih se vratio svojoj kući. U junu 2014. godine, Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti.

Danas je iskusni centar, rođen 30. septembra 1991. godine, potpisao ugovor sa crno-bijelima i uskoro će se staviti na raspolaganje treneru Penjaroji", navodi se na zvaničnom sajtu Partizana.

Francuski košarkaš će u Partizanu nositi dres sa brojem 77.

Lovernj je pored Partizana igrao i za Šalon, Valensiju, Himki, Denver, Oklahomu, San Antonio, Čikago, Femerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

16

21

16

16

16

07

16

02

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner