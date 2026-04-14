Anđela Dugalić ostala u šoku kad je čula pitanje novinara

Gledaćemo Srpkinju u WNBA ligi. Srpska košarkašica Anđela Dugalić (24) odabrana je na draftu u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu i to kao deveti pik.

Nju je odabrala ekipa Vašington Mistiksa, pa je poslije toga bila dio obavezne konferencije za medije na kojoj je ostala u šoku zbog pitanja novinara.

Jedan novinar napravio je lapsus prilikom postavljanja pitanja i pitao je šta očekuje od sebe i kakav uticaj vjeruje da može da napravi na ekipu Skaja (Čikago). To je nju iznenadilo jer nije shvatila da je greška novinara.

"Jesam li trejdovana u ekipu Skaja?", pitala je Anđela i odmah se okrenula na stranu tražeći odgovor.

Tek tada je novinar shvatio šta je rekao i da je pogrešio, odmah se izvinio zbog lapsusa.

"Ne, ne. U redu je. Sve je u redu", nasmijala se Anđela Dugalić poslije kratkog šoka.

Anđela je nedavno osvojila titulu u američkoj koledž košarci (NCAA) pošto je sa ekipom UCLA u "martovskom ludilo" savladala ekipu Južne Karoline (79:51).

Ko je Anđela Dugalić?

Anđela Dugalić je rođena 29. decembra 2001. godine u Čikagu, ali je odmalena imala snažnu vezu sa Srbijom. Gledala je srpske filmove i serije, naučila srpski jezik i to joj je mnogo pomoglo. Birala je između fudbala i košarke, ali je ipak odlučila da uzme košarkašku loptu u ruke.

Sa samo 17 godina je debitovala za Srbiju i od nje se mnogo očekuje u budućnosti pod selektorskom palicom Miloša Pavlovića. Već je osvojila zlato sa nacionalnim timom pošto je 2021. osvojeno Evropsko prvenstvo pobjedom protiv Francuske.

