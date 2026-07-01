NASA počela izgradnju baze na mjesecu

NASA-in plan vredan 30 milijardi dolara za izgradnju baze na Mesecu ulazi u ozbiljnu fazu implementacije. Svemirska agencija brzo razvija načine za isporuku lendera, rovera, vozila i druge opreme na površinu Mjeseca kako bi se izbjegla skupa kašnjenja.

Kao deo tih napora, NASA je u utorak objavila da će platiti trima kompanijama - Astrobotic, Firefly i Intuitive Machines - oko 590 miliona dolara za četiri misije isporuke naučnih instrumenata i tereta na Mjesec, izvještava CNN .

Početak izgradnje na Mjesecu

Astrobotik je jedini dobavljač kome su dodjeljene dvije misije. Agencija takođe razmatra prenamenu rovera sa Marsa, nazvanog Promis, za upotrebu na Mjesecu. Sve je to dio šireg plana korišćenja robotskih vozila za izgradnju infrastrukture koju će budući ljudski istraživači moći da koriste.

Ugovori objavljeni u utorak dio su onoga što je Karlos Garsija-Galan, rukovodilac programa NASA-ine Mjesečeve baze, nazvao „prvom fazom“ plana za izgradnju stalnog lunarnog naselja. Očekuje se da će ova početna faza trajati do 2028. godine i koštati oko 10 milijardi dolara.

Prošlog mjeseca, NASA je objavila druge sporazume kao deo prve faze, uključujući planove za prenamenu tri prethodno ugovorene misije u misije posebno vezane za bazu na Mjesecu.

Dugoročna vizija

Agencija je u maju takođe dodjelila dodatne ugovore vrijedne više od milijardu dolara za izgradnju vozila za vožnju po površini Mjeseca i raspoređivanje dronova koji će pomoći u mapiranju lokacije baze, moguće već 2028. godine.

Druga i treća faza, koje uključuju planove za izgradnju prvih modula pod pritiskom za život na Mjesecu i instaliranje generatora električne energije, predstavljaju NASA-inu viziju za nastavak izgradnje baze tokom 2030-ih. Krajnji cilj, kaže NASA, jeste da astronauti žive i rade u „poluvlažnim“ naseljima.

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Plan je dio napora svemirske agencije da se takmiči sa Kinom, čiji je svemirski program postigao dramatičan napredak u posljednjoj deceniji. Američki zakonodavci su više puta upozoravali da napori Kine prete da zasenče tehnološku nadmoć Sjedinjenih Država u svemiru.

Prve prepreke

Uprkos ambicioznim planovima, NASA se već suočava sa izazovima. Kompanija „Blu Oridžin“, koju je osnovao Džef Bezos, trebalo je da isporuči prototip svog masivnog robotskog lendera „Blu Mun“ na južni pol Mjeseca kasnije ove godine. To područje je od velikog interesa jer se vjeruje da sadrži rezerve vodenog leda, koji bi se mogao pretvoriti u raketno gorivo ili vodu za piće.

Međutim, kompanija Blue Origin je pretrpjela veliki poraz u maju kada je jedna od njenih raketa New Glenn eksplodirala na lansirnoj rampi, uništivši kritičnu infrastrukturu čija će obnova biti potrebna mjesecima. Nije jasno koliko bi to moglo da odloži lansiranje Blue Moon-a.

Garsija-Galan je u utorak naznačio da bi se lanser „Plavi Mun“ mogao lansirati drugim vozilom ako je potrebno, rekavši da NASA „razmatra druge opcije“ u slučaju da radovi na raketi i lansirnoj rampi kompanije „Plavi Mun“ ne ispunjavaju raspored agencije.

Aktivna uloga

Administrator NASA-e Džared Isakman je ubrzo nakon incidenta u Nju Glenu jasno stavio do znanja da agencija namjerava aktivno da sarađuje sa svojim partnerima iz privatnog sektora kada se pojave prepreke.

„Mesecima u NASA-i govorimo da nećemo sjedeti skrštenih ruku i čekati da se stvore uslovi za postizanje naših najvažnijih nacionalnih ciljeva“, rekao je Isakman. „Preuzećemo aktivnu ulogu sa našim partnerima, baš kao i šezdesetih godina prošlog vijeka, kako bismo prevazišli zastoje, uklonili prepreke i postigli željene rezultate.“

Blu Oridžin nije ni blizu jedinog partnera NASA-e. SpejsIks takođe radi na sopstvenoj raketi Staršip za prevoz astronauta na Mjesec, iako to masivno vozilo još nije operativno. Ali NASA ima niz drugih kompanija na raspolaganju za isporuku tereta.

Inovacije u privatnom sektoru

Teksaška kompanija Firefly jedina je uspešno završila misiju, spustivši svoje vozilo Blue Ghost blizu Mjesečevog ekvatora prošle godine. Još jedna teksaška kompanija, Intuitive Machines, takođe je dva puta spustila lendere blizu Mjesečevog južnog pola, ali su se oba puta prevrnuli.

Garsija-Galan je rekao da je ovogodišnja serija najava i prezentacija o izgradnji baze na Mjesecu osmišljena da podstakne više inovacija od strane partnera iz privatnog sektora.

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„Ako ste dio industrije i pitate se da li bi trebalo da investirate u proširenje svog pogona ili povećanje broja dobavljača u vašem lancu snabdevanja - ovo je naš signal da smo ovde na duži rok, da će potražnja postojati i da zaista gradimo bazu na Mesecu“, rekao je za CNN tokom konferencije Svemirski simpozijum u aprilu.

Dug put do trajnog naselja

Lunarna baza je deo NASA-inog programa Artemis, koji je već koštao oko 100 milijardi dolara. NASA ukupno očekuje da će sama baza koštati oko 30 milijardi dolara. Cilj programa je da vrati ljude na Mjesec prvi put poslije pet decenija i na kraju izgradi naselje tamo, cilj oko kojeg se takmiče i Sjedinjene Države i Kina.

Ali put ka uspostavljanju stalnog lunarnog naselja je pun tehnoloških, političkih i etičkih pitanja. Stručnjaci upozoravaju na dramatičan nedostatak infrastrukture na Mjesecu koja bi podržala takvu koloniju. Čak ni pitanje mjerenja tačnog vremena nije rješeno, pošto sekunde na Mjesecu prolaze nešto brže nego na Zemlji.

Finansijska situacija takođe ostaje nejasna. Iako je Trampova administracija nastojala da poveća finansiranje baze na Mjesecu kako bi „uspostavila dominaciju SAD“, veliki dio dodjeljenih sredstava je namjenjen.

Na primjer, oko 2,6 milijardi dolara bilo je namenjeno za izgradnju lunarne svemirske stanice Gejtvej, ali je NASA naglo odustala od tih planova u martu, rekavši da bi se resursi bolje iskoristili za izgradnju infrastrukture na površini Mjeseca.

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